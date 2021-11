Tal y como habían establecido las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el frío ha llegado a Castellón y lo ha hecho con intensidad. Y es que las temperaturas mínimas en las últimas horas han llegado a los tres grados bajo cero en zonas del interior.

Las torres de medición de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) han marcado -3,8º en Forcall, la temperatura más baja. No muy lejos de la localidad, en Morella, el termómetro alcanzó los 3,6º a la altura de la Fábrica Giner. También en Els Ports, en Sorita la mínima fue de -3,3ºy en Vistabella -3,2º.

También marcaron temperaturas bajo cero las torres de Vilafranca (-1,6º), Coratxà (-1,4º), Jérica (-1,3º) y Vilafranca (-1,2º).

La situación ha sido muy distinta en el litoral, donde a pesar de que también ha descendido el mercurio, no se ha llegado a registros tan bajos. Así, la mínima en Castelló en las últimas horas ha sido 13,4 grados o de 11,9 en Benicàssim y Benicarló.

Previsión

Cara a las próximas horas, la previsión de Aemet prevén temperaturas suaves en la costa, con máximas de hasta 19 grados durante el sábado. El domingo el termómetro volverá a caer por debajo de cero en algunas localidades del interior durante la madrugada.

En cuanto a la posibilidad de precipitaciones, Aemet las considera prácticamente nulas, ya que contempla cielos despejados a lo largo de toda la provincia tanto el sábado como el domingo.

Margen de error

No obstante, hay que recordar que la meteorología es una ciencia predictiva que no suele equivocarse pero que no es exacta al 100 % y menos en estas fechas, cuando la variabilidad atmosférica es mucho mayor que en invierno. Así, es posible que caigan chaparrones o tormentas intensas en un punto y que, sin embargo, no llueva a 10 o 20 kilómetros de distancia, lo que exige extremar las precauciones porque la tormenta puede sorprendernos en cualquier momento o lugar y, como advierte la Aemet, dejar lluvias localmente intensas e ir incluso acompañada de granizo.