Castellón ya llena casas rurales en Nochevieja con precios históricos

Nochevieja dorada en Castellón. El turismo rural sigue de moda y el sector de la provincia no es una excepción. La alta demanda, que se mantiene para este fin de año, con casas ya ocupadas al 100% y un tercio de plazas reservadas a dos meses vista, posibilitará que los empresarios puedan sostener los precios. Los más elevados de su serie histórica para unas fechas como estas, que ya de por sí suelen ser buenas. Pero es la ley de la oferta y la demanda, que bate récords, destaca Joaquín Deusdad, al frente del hotel-restaurante el Faixero en Cinctorres y presidente de la Asociación de Turismo Rural de Castellón (ATR), de Ashotur.

«En nuestro caso tenemos todo completo para Nochevieja, ya desde el verano», explica Raquel Castell, gerente del complejo rural Turimaestrat, de Sant Mateu. «Normalmente, antes de la pandemia, nos reservaban ya en Semana Santa; y ahora ha sido un poco diferente. Al cambiar las restricciones y permitirse la reunión de grupos terminamos de llenar este verano». Sus clientes son de la provincia de Valencia y en su complejo cuentan desde estudios para dos personas hasta las 36 plazas en conjunto. «Son como pequeños apartamentos con todo lo necesario: cada uno tiene su cocina completa, baño, televisión, wifi, calefacción con suelo radiante y algunos incluso chimenea», relata. Se puede hacer vida independiente o en grupo, en el salón compartido de 120 m2. Por eso, «durante la pandemia al no tener que compartir hemos tenido mucha demanda», relata Castell.

¿Es pronto para reservar alojamiento turístico y recibir desde la montaña al 2022, cuando aún queda de por medio el puente de diciembre? «No es pronto, no. La verdad es que hay mucha demanda y, sobre todo, las casas grandes ya están ocupadas para Nochevieja. No para de llamar gente. Se han espabilado. Hay mucha petición de grupos, de hasta 16 personas que buscan dónde reunirse, y muchas familias con hijos que son amigos», manifiesta la gerente de Cases Rurals Penyagolosa, situadas en Vistabella, Teresa Vayá. «Va a venir gente de toda la Comunitat. Es un turismo de proximidad», incidió.

«Que nadie se encante. Que hay mucha demanda. Sobre todo, de la Comunitat y Cataluña», repite Deusdad, de la asociación ATR de Castellón. «Tenemos ya a estas alturas alojamientos de interior con ocupación al 100%. En mi caso, en El Faixero, sin publicitar nada, de 28 habitaciones solo quedan libren dos suites», relató.

No obstante, una parte de los clientes muestra como preferencia reservar estancia solo para Nochevieja: una noche para cenar y dormir, y disfrutar de la celebración. Pero las casas rurales están ofreciendo a la venta, en general, un mínimo de tres noches, incluyendo el día 31. «Estratégicamente se busca llenar tres jornadas. Lo de un día solo se venderá si queda algo suelto a última hora. Es una decisión comercial», indicó.

Y es que este año el empresario puede permitirse elegir. «Hay establecimientos con precios de agosto y estamos en noviembre. Hay tanta demanda que incluso se ofrecen menús de carta, más caros, en lugar de los del día. Entre la subida de costes y la falta de oferta las tarifas se pueden mantener altas», manifestó. Si antes por ejemplo tres noches con media pensión y cena y barra libre para fin de año incluida se pedían 310 euros, ahora cuesta 350. «Ha subido un poco. La opción más barata ahora en algunos casos asciende a 700 euros por pareja con media pensión y barra libre para Nochevieja. Nunca se había vendido tan caro como para esta Nochevieja del 2021», apuntó Deusdad.

Si el covid-19 se mantiene a rajatabla y no da sorpresas, esta Nochevieja será como en la del 2019 y se celebrará con normalidad, con cotillón, baile y barra libre. «La del 2020 fue atípica, más un entierro que una fiesta. A las 23.00 horas se improvisaron las campanadas y a las 24.00 horas todo el mundo tenía que estar ya en su habitación», recuerdan empresarios turísticos.

En el interior arrastramos que hay mucha demanda y poca oferta, pues la gente aunque empieza a hacer algún viaje largo, sobre todo, sigue buscando más hacer un turismo de proximidad y el interior de Castellón es un refugio para catalanes y valencianos», concluyó optimista el hotelero.

El hándicap: falta personal para la hostelería

«Tenemos demanda y alojamientos rurales de calidad. El único problema es la restauración. La falta de personal suficiente hace que los restaurantes ofrezcan menos turnos. Y es importante ofrecer suficiente servicio para la imagen como destino turístico», indicó el presidente de la Asociación de Turismo Rural de Castellón. «De la estrategia de bajar precios para poder llenar el bar es algo de lo que ya no te has de preocupar pues se llena igual e incluso sobra», indicaron. «Hacen falta más turnos de comidas y cenas para atender al volumen de turistas que llega y sí llena los alojamientos. Hay locales que cierran la cocina a las 15.00 horas y no aguantan ni una hora más», revelaron.