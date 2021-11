Arqueros para controlar las plagas en zonas pobladas

Es dietista-nutricionista de profesión de referencia en la Comunitat y su afición por la caza comenzó hace solo cuatro años. «Conocí a un grupo de arqueros a través de un club de tiro olímpico. Me impresionaba la posibilidad de la caza desde un punto de vista tan equitativo y con un componente evolutivo tan arraigado», relata. Decidió unirse a las batidas de su coto, no como si se tratase de una obligación, sino «por cubrir esos puestos que son tiraderos muy cortos para las armas de fuego. Aunque la modalidad que más practico es la espera en puesto fijo. He hecho batidas con arco», detalló.

Control poblacional de animales cerca de zonas urbanas

Para Ferrando, el arco, «no es una modalidad en sí misma, es un arma legal con la que es posible participar en todas las modalidades legales de caza». «Se emplea prioritariamente en muchos países para el control poblacional de animales que invaden las zonas urbanas (conejo, jabalí, etc.). En España lleva años empleándose en varias autonomías para ese mismo fin. Al tener un alcance más limitado y tener que efectuar el disparo a cortas distancias, por su nulo ruido y su mínima injerencia en el medio es el arma idónea», dijo.