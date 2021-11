La construcción en Castellón se industrializa ante la falta de profesionales

La construcción de Castellón no tiene más tiempo. Algo falla. El sector se encuentra inmerso en puntas de producción muy importantes, entre obra nueva y reformas, «como actualmente se está produciendo», y con las obras que lleguen para ejecutar de los fondos europeos Next Generation, pero no encuentra profesionales para trabajar. «No solo albañiles, también electricistas, fontaneros, carpinteros, instaladores de aire acondicionado. En estos momentos hay falta de todos ellos y por tanto, es difícil calcular el número», afirma el secretario general de la patronal sectorial provincial APECC, Carlos Gomis.

El problema de falta de mano de obra cualificada --que se produce también en hostelería, transporte o cítricos, como ha venido publicando Mediterráneo-- es «contradictorio», para APECC, puse «a 30 de octubre de este año existen 2.999 personas paradas de la provincia en la construcción, según Labora». Y según la última Encuesta de Población Activa (EPA), del tercer trimestre, apenas un millar de castellonenses buscaban empleo en la obra, en la que sí trabajan 16.800 personas (el 13% del total de la Comunitat), muchos, extranjeros de mediana edad con cualificación profesional media-baja para trabajos básicos que no requieren excesiva especialización, según el sector. «Para intentar contrarrestar esta falta de conocimientos APECC y la Fundación Laboral de la Construcción (en Vila-real) forman todo el año a quienes se incorporan», dijo.

Medidas a corto plazo

¿Qué solución existe? «En estos momentos se ha generalizado la colocación de pladur en las viviendas. Tradicionalmente las divisiones interiores se hacían con ladrillo y se lucían de yeso y ahora se utiliza más el pladur, que es más rápido, no genera escombros y desde el punto de vista acústico y térmico, da mejores prestaciones», indicó Gomis. «También estamos colocando parquet en vez de pavimento cerámico, dada la dificultad de encontrar personal para colocarlo. Hay grandes promotoras que están invirtiendo en investigación para industrializar el sector y en Madrid se empiezan a realizar promociones, sobre todo de viviendas individuales, con estos procesos», dijo.

Y es que la construcción viene avisando del déficit de personal en Castellón y toda España, tras resurgir con paso firme «desde finales del 2019 y lo que llevamos de 2020 y 2021: por la rehabilitación de viviendas y la obra nueva residencial al ir al alza la búsqueda de unifamiliares o con espacios amplios y terrazas. Tal es así que la firma de hipotecas para compra de vivienda se ha duplicado en nuestra provincia», remarcó el secretario general de APECC. Y con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno en la Comunitat y las ayudas a la rehabilitación, irá a más».

Piden otro sistema en la web de Labora

Encontrar personal vía Labora lo ven mejorable. «Labora debería replantearse seriamente si el procedimiento de inscripción en las ofertas de trabajo de su web es la más adecuada o limita, tanto en construcción como en hostelería». ¿Por qué? «Un demandante de empleo ahora clica en una oferta para inscribirse y el programa no le deja si en los datos que consta en Labora no figura la ocupación que pide. Por ejemplo si un pintor está inscrito como tal y quiere optar a una oferta de albañil la web no le deja. Pedimos que sí se pueda y luego sea la empresa la que decida contratarle o no. Ese filtro automático previo priva a mucha gente a hallar trabajo y a empresas de contratar personal», sostuvo.

Estos son los candidatos más buscados

Las empresas de trabajo temporal de Castellón constatan lo que es un secreto a voces. Las ofertas par trabajar en la construcción van a más y no se encuentran candidatos. La delegada de la ETT Adecco en Castellón, Pilar Trilles, lo corroboró: «Los perfiles más deficitarios en la provincia son los especialistas en oficios /profesiones. Realmente cada vez son más escasos y en algunas profesiones nulos, porque los estudiantes han ido perdiendo interés en formarse en oficios y tampoco hay iniciativas para motivar y formar a colectivos en este ámbito». Así pues, centrado en la construcción, «hay déficit de mecánicos, electricistas, electromecánicos, carpinteros, montadores, albañiles, torneros, fresadores, fontaneros y colocadores cerámicos».

España necesitará 700.000 y el sueldo medio es de 1.900 euros

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ya alertó en verano de la necesidad de contratar a unos 700.000 trabajadores nuevos en toda España para ejecutar los fondos Next Generation. Según la CNC, el sueldo más bajo que percibe un trabajador del sector es de 17.400 euros anuales y el salario medio ronda los 1.900 euros al mes (unos 22.800 euros anuales), que se eleva hasta los 2.200 en regiones como País Vasco, Asturias o Navarra. En general «son jornadas de lunes a viernes, de máximo 8 horas diarias, con horario adaptado a cada periodo del año».