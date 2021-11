La lámpara 'la terreta' creada por un exalumno de la Universitat Jaume I

¿Cómo una lámpara puede evocar la luz de València? Este es el objetivo de la Lámpara La Terreta, creada por el recién graduado en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos por la Universitat Jaume I, David Collado. Su creación fue finalista en los Premios de Artesanía de la Comunitat Valenciana, dentro de la categoría de nuevos talentos.

Trabajo de final de grado

En declaraciones a Mediterráneo, Collado explica que "la lámpara La Terreta es una lámpara de suelo transportable con base de carga por contacto y es el resultado mi trabajo final de grado, el cual acabó perdiendo en cierta manera el carácter de TFG y acabó convirtiéndose en mi gran proyecto del 2019 al 2020", señala. "Un proyecto de un año de duración que me permitió aprender y experimentar lo que significa diseñar un producto desde su ideación hasta su prototipado y posterior comunicación", señala este joven creador.

Cerámica y naranjo

"Yo digo que esta lámpara es un canto a Valencia, a su cultura y a su luz, de ahí su nombre (La Terreta). La pantalla lleva la cultura cerámica de Manises realizada en porcelana

translúcida y la base de la lámpara está hecha con madera de naranjo haciendo referencia a sus campos. "Lo más importante en su interior es la luz. Esta lámpara lleva dentro mi

interpretación de la luz que tiene Valencia. Una luz suave, agradable, que te da calma y te recuerda al hogar", asevera.

¿Se podrá adquirir?

Sin embargo, todavía no va a poderse adquirir. Y es que el joven señala que en un principio no va a salir a la venta, debido a que aún me encuentro en proceso de desarrollo y ampliación

de la familia. El hecho de plantear el sacarla a la venta supondría el hacer una inversión económica de la cual no dispongo actualmente pero "si tuviera la oportunidad o encontrara

el modo de producirla y ponerla a la venta, por supuesto que lo haría. Sería para mí todo un logro".

Lo más difícil

Trabajar con fechas de entrega límite y presupuestos ajustados ha sido lo más complicado para este diseñador, quien señala que "el poder ver en físico un producto que uno ha diseñado es algo muy gratificante, ya que por la tipología de proyectos que realizamos esto no suele ser muy común dado a su largo tiempo de desarrollo y costes que conlleva. Y más siendo un diseñador recién graduado pero, sin duda, es la satisfacción de ver toda la capacidad de acción que puedo llegar a tener. Realizar un proyecto de estas dimensiones no es sencillo ya que intervienen muchas manos". "Sin lugar a dudas --señala-- una de las cosas más complejas ha sido el trabajar a contrarreloj, el tener que entregar el proyecto en unas fechas determinadas y el tratar de conseguir desarrollar todo el prototipado dentro del presupuesto establecido. Sin duda, han sido dos cosas que han resultado complejas pero esto me ha hecho ser consciente de que, a fin de cuentas, ese será el día a día al que me enfrentaré..

Características de la luz ideal

Preguntado por las características que debería tener una luz ideal, señala que "la luz es muy particular y la podemos entender como un material vivo con el que podemos

jugar, manipular, tamizar y regular. Cada espacio tiene una demanda y no iluminarías igual un rincón de un comedor que una cocina. A rasgos generales, para que una luz ofrezca una

iluminación adecuada esta debe ser agradable, que no te deslumbre ni sea invasiva, sino que te acompañe durante la estancia en ese espacio.

La luz nos afecta física y emocionalmente

A su juicio, "la luz tiene un gran poder comunicativo y transformador. Es capaz de cambiar la percepción de un espacio solo variando intensidad o tonalidad. Puedes pasar de un espacio

completamente frío a uno muy cálido, hacerlo más grande o más pequeño pero de lo que he sido realmente consciente con este proyecto es del gran poder emocional de la luz y cómo

esta nos puede llegar a afectar a niveles físicos y emocionales.

Un trabajo colaborativo

El diseñador explica que "las colaboraciones a día de hoy son necesarias y muy interesantes dentro del mundo del diseño y más para un joven diseñador como yo". El estar en contacto con artesanos,

técnicos cerámicos, fotógrafos o artistas supone generar una red de sinergias muy interesantes que pueden acabar unidos en resultados como este, mi lámpara. De hecho, señala, su proyecto está lleno de colaboraciones. "Yo como diseñador puedo llegar hasta cierto punto", señala.

Artesanos de la madera

En concreto, señala que tuvo la suerte de haber trabajado junto a dos artesanos, lo que le ha dado la oportunidad de "meterme en el taller y aprender a su lado cómo trabajan, cómo ven el diseño y la artesanía y, a fin de cuentas, cómo trabajan su material. Es algo emocionante y muy interesante".

Primeramente, con Joaquin Ortega de Cadascú Wood (carpintero) con el que realicé toda la

parte de la base de la lámpara y la base de carga. En Cadascú trabajan con maderas

reutilizadas o maderas que habitualmente no se usan para mobiliario. De ahí usar el

naranjo, por ejemplo, para tratar de darle una segunda vida a una madera que normalmente

no se utiliza para ello y que representa a mi tierra (Valencia).

Cerámica

En segundo lugar, trabajó con Juan Carlos Iñesta de DOMANISES (ceramista), que fue el

encargado de realizar toda la producción de la pantalla cerámica. Realizando todo el

proceso de preparación de la porcelana, colada, cocción y acabado de la pantalla en un

tiempo récord.

Productora audiovisual

A parte de estas dos colaboraciones también se realizó otra más pero en este caso en vez

de trabajar con artesanos fue con una pequeña productora llamada La Senda Films que fue

la encargada de ayudar a narrar visualmente mediante una serie de piezas visuales los

procesos de colaboración y fabricación tanto con Cadascú como con DOMANISES

