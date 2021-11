El PP radicaliza su postura ante un PSPV centrado en mejorar Castellón

El debate en la Diputación sobre el estado de la provincia se cerró con la evidencia de que las distancias entre equipo de gobierno y la formación mayoritaria de la oposición resultan cada vez más largas. Los populares, con su presidenta provincial, Marta Barrachina, ejerciendo como portavoz «ocasional» radicalizaron el tono respecto al clima habitual de la corporación, provocando diversos choques dialécticos con PSPV y Compromís, que centraron sus intervenciones en exhibir las mejoras logradas para Castellón.

"No podemos decir aún que hemos vencido la pandemia, pero la situación ha cambiado claramente para mejor". Es la afirmación con la que el presidente de la Diputación de Castellón, José Martí, abrió el debate un año después de asegurar que "nuestros pueblos están tristes" por el impacto de la pandemia, si bien su dibujo de la situación de la provincia resultó completamente opuesto al que minutos más tarde realizó Barrachina. Los socialistas reivindicaron el papel "clave" de la Diputación "para hacer frente a la crisis pandémica, sobre todo en sus momentos más críticos y difíciles", en especial con la aportación de los presupuestos ahora vigentes, que incluyen 60 millones de euros en transferencias a los consistorios, según señaló el presidente. Un argumento para el que recurrieron a datos como la reducción del paro del 1% el último mes de octubre, el incremento durante los primeros ocho meses del 13,7% en las exportaciones o la el 100% de ocupación turística en el interior para el pasado puente de Todos los Santos.

Autocomplacencia

Sin embargo, Barrachina acusó a Martí de "autocomplacencia" y "sobreponer el partidismo a los intereses de Castellón". En su caso, para radiografiar una provincia antagónica a la de los socialistas mencionó las solicitudes pendientes del Ingreso Mínimo Vital, las 7.000 personas en lista de espera para una operación o la "pérdida de oportunidades" entre agricultores, pescadores o empleados del sector cerámico.

"Señor Martí, dejen de vivir en la herencia y asuma de una vez el liderazgo que merece esta provincia", reclamó la popular. "Lo que pasa en esta provincia es responsabilidad suya y lo que no y las oportunidades que no llegan, también", añadió en un tono bronco con el que proclamó: "El PP está preparado para volver a tomar el timón de esta casa".

La respuesta llegó de manos del portavoz del PSPV-PSOE, Santi Pérez, quien incluso cuestionó el estreno como portavoz de Barrachina "después de seis meses escondida". Para Pérez, el efecto y la eficacia de las cuentas públicas provinciales "es fruto de la escucha activa con alcaldes, sociedad civil, empresarios, sindicatos y el mundo de la cultura, algo que se contrapone con el discurso radical, vacío y desalentador del Partido Popular, que intenta infundir miedo y no ayuda a transmitir confianza". Un argumentario "desmentido por los hechos y por los indicadores económicos".

Unidad en el gobierno

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, cerró filas con sus socios de gobierno en respuesta a las palabras de Barrachina: "Somos mejores gestores que ustedes y llegamos a muchos consensos, porque estamos dispuestos a acordar", dijo, no sin antes destacar los avances en el plan director del agua, el de digitalización de empresas o el de transición energética, entre otras cuestiones que controlan desde las áreas de la formación valencianista. "Nuestras comarcas están encarando el camino de la recuperación", defendió Garcia, no sin antes "dejar claro" que "la reconstrucción verde, la transición ecológica y digital no es solo una opción".

Más crítica resultó su homóloga de Ciudadanos, Cristina Fernández, quien reclamó a Martí liderazgo: "Esta casa cumple el expediente, pero no lidera. Y lo peor de todo: no pretende liderar. Nacieron ustedes sin más ánimo que el cumplir el expediente y situarse entre los ayuntamientos y la Generalitat", sostuvo. Ahora bien, a diferencia del PP, en su réplica abrió la puerta a consensos: "Le invito a liderar juntos el futuro de la provincia. Todos los diputados, sin excepción", concluyó.

Y es que, los consensos serán protagonistas en lo que queda de año de cara a la aprobación de los presupuestos del 2022. Martí reiteró su llamamiento a todas las formaciones, dejando de lado la radicalización del PP, "para hacer cada vez un Castellón mejor, más cohesionado y más justo".