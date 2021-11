Marzà anuncia 61,2 millones para la FP para 2022

El conseller apeló a seguir ampliando la oferta de Formación Profesional (FP) y arraigarla más al territorio y a las necesidades del tejido productivo. A esta partida se destinan 61,2 millones, un 165% más que antes de la pandemia, apuntó. «Tenemos casi un 30% más de alumnado, y aún queremos más, con más ciclos y cursos de especialización», refirió, asegurando que también se invertirá en la mejora del equipamiento.

Xarxa Llibres

Marzà también anunció que destinará 61 millones a la Xarxa Llibres, lo que supone un 50% más, para que las familias no tengan que comprar los libros, pues habrá que cambiar casi la mitad de ejemplares.

Comedor escolar

Asimismo, incrementará la cuantía destinada al comedor escolar hasta los 74,6 millones de euros (1,2 millones más) para elevar el número de niños que tienen servicio gratuito totalmente o parcialmente de la beca. Actualmente, señaló que hay 135.000 becados y 60.000 con gratuidad.

Gratuidad Infantil de 2 - 3 años

Marzà también avanzó que el próximo curso todo el alumnado escolarizado en la etapa de 2-3 años tendrá una plaza gratuita en escuelas infantiles públicas y privadas de Castellón, Valencia y Alicante.

Marzà señaló que para hacer esto posible incrementarán el bono infantil --según Conselleria hasta cubrir el 100% del coste en las escuelas privadas autorizadas para todo el alumnado de 2-3 años (280 euros)--, el aumento de puestos de dos años en centros de Infantil y Primaria (CEIP) y alza de la gratuidad en las escoletes municipales y de la Generalitat. Asimismo se continuará acompañando y dando apoyo económico a aquellas familias del tramo 0-2 años mediante el bono infantil.

🏫 El pròxim curs, l'escolarització de tot l'alumnat de 2 anys serà gratuïta.



📈 A més impulsem la creació de més aules de 2 anys a les escoles i donem suport a les famílies del tram 0-2 amb el Bo Infantil.



✌️ Al País Valencià la gratuïtat #ComençaAls2! pic.twitter.com/IquQLvzSQW — Vicent Marzà 🍏 (@VicentMarza) 9 de noviembre de 2021

Marzà señaló que unos 24.000 alumnos en la Comunitat de 2-3 años no pagarán. Para llevar a cabo esta actuación se han incrementado en 9 millones los fondos. En Castellón este curso ya hay 2.864 plazas gratuitas de dos años en CEIP, siete escoletes de la Generalitat y 21 municipales a las que hay que sumar 1.580 en aulas de 2-3 años en escuelas privadas donde la ayuda actual oscila entre los 90 euros y 220 euros al mes por alumno en función de la renta. Según las mismas fuentes, en Castellón la oferta no será inferior a las más de 4.400 ofertadas este curso.

Más unidades y profesorado

Por otro lado, aseguró que se incrementará el número de unidades pese a la bajada de escolares para seguir reduciendo la ratio, que ahora se sitúa en 20,7 alumnos, y anunció 5 millones para que los ayuntamientos organicen actividades extraescolares.

En el ámbito del profesorado, señaló que hay 78.000, casi 15.000 más que cuando llegaron al Consell, con lo que hay mejor atención, con más codocencia, más desdobles y mayor calidad educativa, dijo, cifrando en 4.907 millones la partida destinada a Educación, lo que supone un 6,26% más que en el ejercicio anterior.

Para plazas de Junta Qualificadora

Marzà prometió también más plazas para las pruebas realizadas por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià ya que hay más gente interesada en obtener la cualificación, y financiación para la escuela oficial de idiomas virtual.

Para Castelló

Asimismo, desveló una partida de 1,1 millones de euros para la construcción del centro de innovación educativa y nuevas tecnologías en la Universitat Jaume I destinado a la renovación pedagógica.

En Cultura avanzó una partida de 893.000 euros para el proyecto de restauración del Santuario Penyagolosa, y espera «que las obras comiencen en breve».

Infraestructuras educativas

Respecto a las infraestructuras educativas, señaló que hay presupuestados 425 millones de euros y un aumento de 17 millones.

Críticas de la oposición

No obstante la oposición cuestionó las inversiones. El PP, por boca de la diputada Beatriz Gascó, señaló que los números no cuadran y acusó a Marzà de dejar de nuevo sin material de protección a los profesores. A su vez, criticó recortes en partidas como ordenación, construcción de centros y transporte escolar, y aseguró que en FP no se va a incrementar nada.

Llanos Masó, síndica de Vox, afeó que parte del presupuesto de esta conselleria en 2021 se ha quedado sin ejecutar y a título de ejemplo, citó el caso de la reforma de Penyeta Roja, que ha vuelto a incorporarse a las cuentas.

Maso, al igual que Mercedes Ventura (Ciudadanos), lamentó que la Conselleria de Marzà sea de las que menos crecen. Ventura consideró que el conseller debería haber dado más guerra a Vicent Soler, porque tanto Héctor Illueca, conseller de Vivienda y Agricultura Bioclimática, como Mónica Oltra (Igualdad y Políticas Inclusivas) tienen más presupuesto en sus respectivas áreas, y habló de partidas fake.