Los patinetes eléctricos han invadido las calles de las ciudades. Lo que en un principio se catalogaba como un juguete , ahora se ha situado como unos de las alternativas a moverse por los grandes municipios. Cada vez son más las personas que conducen este vehículo, lo que está llevando a que se produzcan numerosas incidencias en los últimos meses.

Por el momento, la ley no obliga a llevar ningún permiso de circulación o licencia de conducción. Además, y puesto que todavía no está regulado definitivamente, los patinetes eléctricos no necesitan todavía autorización administrativa ya que no están considerados como un vehículo a motor.

¿Cómo son los seguros en los patinetes eléctricos?

En primer lugar, existen dos tipos de seguros en los que se pueden dividir, junto con las coberturas especiales que puede contratar cada uno por su cuenta:

Seguro de Responsabilidad Civil : es aquel que es conocido como seguro a terceros, donde se tiene la obligación de reparar los daños en caso de causar daños a la otra persona.

: es aquel que es conocido como seguro a terceros, donde se tiene la obligación de reparar los daños en caso de causar daños a la otra persona. Seguro de asistencia: esta clase de seguro es aquel que ampara tanto al conductor como al acompañante.

Puesto que este vehículo todavía está expandiéndose ya que cada vez son más los ciudadanos que están apostando por esta forma de circular. Debido a esta situación, las grandes compañías están empezando a ofrecer coberturas especiales por si se tiene algún percance.

Compañías aseguradoras

Algunas grandes compañías aseguradoras ofrecen cobertura especial adaptada a esta clase de vehículos en caso de ser contratadas. Las aseguradoras con mayor relevancia ofrecen compromiso a terceros en los patinetes eléctricos en caso de contratar una póliza de seguro específica a este vehículo, aunque algunas también ofrecen la posibilidad de pagar por los daños personales y materiales que se les pueda ocasionar a otros implicados