Los coches de segunda mano ya se venden tres veces más que los nuevos en Castellón

Disminución de estoc en los concesionarios y retrasos de hasta ocho meses en la entrega de un vehículo nuevo. Los efectos de la crisis de semiconductores en la fabricación de coches está provocando otro efecto colateral: los clientes buscan refugio en el mercado de ocasión hasta el punto de que por cada turismo o todoterreno nuevo que se matricula en Castellón se venden tres de segunda mano (antes de la pandemia la ratio era de 1,5). Y las empresas especializadas avisan: se están quedando sin coches y eso, a corto plazo, acabará provocando una alza de precios.

Los datos que maneja Faconauto, la patronal de los concesionarios, demuestran claramente cómo la demanda se ha desplazado hacia el mercado de ocasión. Entre enero y octubre de este año se han comercializado en la provincia 21.296 automóviles de segunda mano, un 16,65% más que en el mismo periodo del 2020. Y con los coches nuevos sucede exactamente lo contrario: las matriculaciones durante los diez primeros meses del año ascienden a 7.018, un 8,51% menos que de enero a octubre del año pasado.

Quienes en Castellón se dedican al sector de los vehículos de ocasión insisten en que la comercialización podría ser incluso mayor si no fuera porque no hay suficiente oferta. «Nos estamos quedando sin estoc, ya que cada día es más difícil comprar automóviles seminuevos», explica Raúl Noranbuena, gerente de RC9 Autos, en la avenida Hermanos Bou de la capital. Y como ejemplo explica que en los últimos tres días ha vendido cuatro coches y solo ha conseguido comprar tres. «La consecuencia es que no tengo tanto abanico de modelos y precios en la exposición y el cliente no tiene ahora tanto donde elegir», describe.

Hasta que estalló la crisis de los microchips, empresas como la de Noranbuena se nutrían de los automóviles que los clientes daban de baja cuando compraban uno nuevo. «El problema es que ahora hay que esperar seis u ocho meses para matricular un coche nuevo y hay personas que abandonan la idea de cambiar de automóvil y, por lo tanto, nosotros nos quedamos sin esos vehículos para vender», explica este empresario que tiene que hacer malabares para ampliar el estoc de coches. «Los buscamos hasta debajo de las piedras, pero cada día hay menos. Ya no sabemos a qué puertas tocar. Y como hay tan pocos, los precios se han disparado con lo que el cliente final va a tener que pagar más.

Automóviles de más de 15 años

El precio de los coches de ocasión va a pegar un fuerte estirón y la patronal de vendedores Ganvam asegura que en las últimas semanas ya han empezado a subir. De hecho, estima que el precio medio de los vehículos con menos de cinco años de antigüedad creció en septiembre un 2,6% respecto al mismo mes de 2019 y un 15,5% si la referencia es septiembre de 2020. Y además de más caros, los coches que se venden son más antiguos, hasta el punto de que los que tienen más de quince años suponen un tercio de las operaciones registradas hasta el mes octubre.

El mercado de vehículos de segunda mano anda más estresado que nunca y el de los coches nuevos no levanta cabeza. «Las matriculaciones continúan en caída libre en un contexto donde no hay oferta para atender la demanda por la crisis global de los chips», explica Tania Puche, directora de comunicación de Ganvam, que habla de un 2021 negro para la automoción. «Y lo peor de todo es que la situación no parece tener visos de mejora a corto plazo, con lo que todo apunta a que este año, que tenía que ser el de la recuperación tras la pandemia, será otra vez un ejercicio para olvidar».