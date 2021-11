La escuela en Castellón es patrimonio del pueblo

Son Argelita y la Torre d’en Doménec. En el caso de Argelita, el aulario forma parte del Colegio Rural Agrupado (CRA) Espadà-Millares y llevaba cerrado casi medio siglo, en concreto 47 años, durante los cuales los pocos niños y niñas del pueblo tenían que madrugar de lo lindo para poder aprender y estudiar en otras poblaciones de la zona.

Hoy en día y hasta ahora, solo las personas más mayores recuerdan haber ido a la escuela junto a casa, como desde principios de septiembre han vuelto a hacer 11 niños y niñas de Infantil y Primaria. El alcalde de Argelita, Aitor Balfagón, reconoce que en el pueblo la reapertura de la escuela se ha acogido «con mucha ilusión después de tantos años».

Un servicio esencial

«Es un servicio esencial para que las familias se queden a vivir y no tengan que desplazarse. Es un proyecto ambicioso para el pueblo, en el cual ya trabajábamos durante los últimos años», explica Balfagón, puesto que la puesta en marcha del aulario responde, en parte, a tres nuevas familias con hijos e hijas que se han instalado, gracias a un programa municipal de acogida, que ha multiplicado el número de escolares.

No hace falta que pasen frío

En cuanto al alumnado, el alcalde explica que, si no es por motivos laborales de los padres y madres, las y los escolares ya no se tienen que levantar a las 7.00 horas de la mañana y pueden hacerlo a las 8.30 horas o incluso más tarde. «Sobre todo, ganan los niños, que no madrugan tanto, no tienen que esperar al bus cuando hace frío y tampoco hay ningún peligro si hay temporal o heladas por la carretera», reflexiona.

"Nos podemos levantar más tarde"

Así lo corrobora Lola Aguilella, madre de un alumno de 3º de ESO. «Hemos pasado de tener que levantarse más de dos horas antes para recorrer pueblos y kilómetros, a salir cinco minutos antes de casa», detalla sobre su hijo. Y es que los 8 kilómetros que separan Argelita de Fanzara --donde estudiaban hasta este curso-- se hacían más largos debido a la ruta que seguía el autobús, que pasa por diferentes localidades durante al menos una hora de trayecto. Aun así la situación era mejor que, por ejemplo, cuando el alcalde estudiaba hace unas décadas y algunos tenían que ir incluso con taxi a la escuela, recuerda.

Crecer en libertad

La Comunitat Valenciana cuenta este 2021-22 con 45 Colegios Rurales Agrupados (CRA), que escolarizan a cerca de 4.900 alumnos, en unas 500 clases repartidas en 139 aularios de pueblos y aldeas. En total, en ellos trabajan 946 maestros, por lo cual la media es de un docente por cada 5,2 alumnos, apuntan desde la Conselleria de Educación, cuando en el marco de la Comunitat en conjunto la media es una veintena por docente.

Van y vuelven solos desde pequeños

En Argelita defienden que vivir en el pueblo no tiene nada que envidiar a hacerlo en la gran ciudad, es más, presumen de algunas ventajas. Por ejemplo, del grado de libertad con el cual se crían los niños. «Van y vuelven solos a la escuela desde pequeños, interactúan con los vecinos, se conocen todos a pesar de tener diferentes edades, cuando salen de la escuela también están juntos... Es libertad para la infancia», dice Aitor Balfagón. «Los que nos hemos criado así lo agradecemos», reconoce.

Víctor Macip es director del CRA El Trescaire, con sede entre Vilanova d’Alcolea y Benlloch, y un total de cuatro aularios, puesto que también se suman el de la Pobla Tornesa y el de Torre d’en Doménec. Este último es el segundo aulario que ha reabierto este curso en la Comunitat, con tan solo cuatro niños: dos de Infantil y dos de Primaria; y permanecía cerrado desde el 2014-15.

«Es la vida del pueblo»

Según explica Macip, la escuela al final «es la vida del pueblo». «Cerrarla supone también cerrar después los negocios», apunta, al mismo tiempo que reconoce que, para las familias, «es difícil plantearse vivir en un pueblo sin escuela». Por eso, y para facilitar la conciliación familiar, apuesta por medidas como la de ofrecer un servicio de comedor. Muchos CRA y aularios llegan a permanecer abiertos alrededor de unas 12 horas: entre las 7.00 y las 19.00 horas.

Al igual que en Argelita, Macip destaca «la tranquilidad que hay para crecer en los pueblos, y la proximidad con el alumnado y las familias». Un sentimiento que está presente en las aulas, pues la atención más individualizada es uno de los principales puntos positivos en los entornos rurales donde --en muchos casos, como los nuevos aularios--, se aprende, además, interniveles, de modo que el alumnado de diferentes edades consecutivas comparte clase y horario.

Una enseñanza individualizada

Juanjo Forés, que trabaja como maestro en el Colegio Rural Agrupado (CRA) El Trescaire en Vilanova d’Alcolea, afirma que la enseñanza multinivel es «prácticamente individualizada», en su caso, con alumnado de los cursos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria. «Aunque seamos cuatro niveles, somos una clase y la mayoría, a veces, trabajamos en grupo, con un enfoque y una motivación grupales. Crean entre ellos, inventan... y lo hacen cada cual a su nivel», asegura. Además, en los aularios realizan diversos «miniproyectos» cada temporada escolar que, en muchos casos, los arraigan todavía más en los pueblos; y el alumnado más mayor aprende de los pequeños, de menor edad.

Un bien a preservar

«Los lazos son muy estrechos, la escuela es una institución en el pueblo y un bien que se tiene que preservar, un patrimonio», añade el docente, con dilatada experiencia en la enseñanza, y que en su caso ya hace 18 años que enseña en Vilanova d’Alcolea, a pesar de vivir en Castelló.

«Trabajar en el CRA me aporta mucha satisfacción», revela el educador. «Cada año estoy, como mínimo, igual de contento que el anterior, y también me siento muy integrado en la vida del pueblo. Le podemos dedicar a cada alumno el tiempo que queremos, realizamos actividades conjuntas, organizamos salidas...», relata. «Aprenden y ves que se lo pasan bien y están felices», concluye Forés.