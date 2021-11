Una pulsera 'made in Castellón' permite llevar el pasaporte covid siempre encima

Explica Alejandro Gas, uno de los socios fundadores de SEVI Systems junto a Diego Morteo y Àlex López, que la tecnología que han puesto a disposición de los usuarios es de lo más sencilla y práctica. Las personas interesadas pueden adquirir la pulsera y a través de la misma página web, configurar la información que quieren compartir. No hay más. Después, solo hace falta escanear el código QR que porta la pulsera para acceder a esos datos.

Producto accesible

El producto que llevan dos años comercializando se denomina pulsID y fue desarrollado a partir del Hervidero de Empresas de Nules. Según explica Gas, los principales usuarios de sus pulseras son los niños, por su versatilidad. Los menores las llevan sin que supongan una molestia, tampoco son un dispositivo electrónico, por lo que no importa la edad que tengan. Se usa como cualquier otra pulsera, aunque con indicaciones de seguridad guardadas que facilitan la identificación en el caso en que el niño necesite ayuda por la causa que sea. No solo es útil si se pierde, también permite conocer detalles médicos si sufre de algún tipo de alergia o intolerancia alimenticia si no está con sus padres o tutores legales, de manera que se pueda dar una respuesta ágil y eficiente en caso de emergencia.

Estas pulseras también están pensadas para personas con problemas crónicos de salud o gente mayor. En el caso de requerir de asistencia, solo hace falta un dispositivo móvil para escanear el QR y acceder a los datos básicos y esenciales.

Hervidero de empresas

Hasta en cinco ocasiones —la última está en plena tramitación— el Ayuntamiento de Nules ha impulsado un Hervidero de Empresas en el que, en cada edición, han escogido 10 ideas de negocio con el propósito de mentorizarlas, orientarlas y ayudar a sus impulsores a convertirlas en empresas productivas. El de estos tres jóvenes es un buen ejemplo de que ese respaldo está dando sus frutos.

El alcalde de Nules, David García, ha manifestado su intención de seguir «dando apoyo como Ayuntamiento a emprendedores que ofrecen soluciones a problemas y necesidades de la sociedad, y además que crean empleo».

Selección de ideas

Los aspirantes a participar en su quinta edición deberán presentar su proyecto hasta el 13 de diciembre. Entre todas las ideas, un jurado profesional escogerá 10, las que consideren más viables, originales, competitivas y útiles.

La iniciativa municipal cuenta con el respaldo de la Escuela de Empresarios (EDEM), la Lanzadera de Empresas de València, la Universitat Jaume I y la Cámara de Comercio de Castellón, además de las empresas patrocinadoras Kerabén, Grespania, Huhtmaki o la Caixa Rural Sant Josep.