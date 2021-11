¿Por qué hay largas colas para la dosis de refuerzo a los vacunados con Janssen?

"Esto no puede ser, no me esperaba esta cola, lo normal es que den una hora concreta", explica Ana Paramo de 58 años, mientras espera para ser vacunada. "Es la contracara de una buena organización, cuando fuimos al Auditori estaba todo controlado y fue muy rápido", apunta Walter del Río de 54 años.

Son dos de los centenares de personas que han padecido una demora de más de una hora, en algunos momentos de la jornada, para poder acceder al hospital de campaña. Esta situación se ha producido porque, en un primer momento, Sanitat remitió a los inmunizados con Janssen un mensaje al móvil con un día y una hora concreto, pero posteriormente remitió otro sms donde informaba de que se podía ir, respetando el día de citación, a la hora que se quisiera. Y es ahí donde ha estado el problema, ya que han sido muchos los que han optado por acudir desde primera hora.

El objetivo era hace más accesible la vacunación

Según el departamento de salud de Castellón, el hecho de que haya habido una gran acogida constata la responsabilidad y las ganas de los castellonenses por vacunarse y han aclarado que se decidió cambiar el sistema de citación para facilitar aún más la inoculación. Y es que, tras mandar los mensajes móviles, algunas personas intentaron contactar para poder modificar su horario, por lo que desde el área de salud se optó por abrir la citación entre las 08.30 y las 20.30 horas.

Repesca

Además, recordaron que, tras cada jornada se revisará la asistencia y quienes no hayan podido acudir recibirán de nuevo otra cita, por lo que no deben contactar ni con su centro de salud ni con el hospital para el cambio de fecha.

A pesar de que la demora para acceder al hospital de campaña era considerable en la mañana del lunes, el ritmo de vacunación en el interior era fluido con ocho puestos habilitados para ello. En total, el dispositivo está formado por 25 personas, la mayoría de ellas enfermeras.

Vecinos de Castelló, Almassora o Benicàssim

La dosis de refuerzos a los vacunados con Janssen en el hospital de campaña se alargará durante todo este mes. Será allí donde se inoculará Pfizer o Moderna a cerca de 20.000 personas, de entre 41 y 59 años, de Castelló, Benicàssim, Almassora, Orpesa, Borriol , el Grau y l'Alcora.

Problemas para coger cita de vacunación en el centro de salud

Por estas instalaciones dispuestas durante la pandemia pasarán casi la mitad de todos los vacunados con la monodosis de Janssen en Castellón, 37.000 personas. El resto deberá pedir cita con su centro de salud para recibir el pinchazo.

El hecho de que Castelló haya concentrado en el hospital de campaña esta vacunación permite no colapsar aún más los centros de salud de la capital, especialmente, teniendo en cuenta la incidencia informática que impedía en la mañana de este lunes pedir cita telemática para recibir la dosis de refuerzo de Janssen. A las 12.30 horas, la Conselleria ha resuelto el problema.