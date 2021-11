Comisiones Obreras anuncia movilizaciones en el sector de la limpieza de edificios y locales de Castellón. El sindicato advierte de que las patronales ASPEL y APYMELIC proponen recortes y propuestas económicas que precarizarán mucho más a este sector, a pesar de ser un trabajo esencial para la sociedad, conformado mayoritariamente por mujeres, que han estado desde el inicio de la pandemia en primera línea de exposición. La huelga se llevará a cabo si las asociaciones empresariales no atienden a las justas reivindicaciones que merece el personal.

Las trabajadoras y los trabajadores llevan dos años sin subida salarial. Proponen 0% para los años 2020-2021 y que a partir del año 2022 se establecerá un salario anual de 13.510 euros (que es el salario mínimo legal que deben cumplir todas las empresas, por lo que no supone incremento alguno). La propuesta económica de la patronal es abarcar un convenio colectivo para 5 años, eliminando el plus de transporte y el plus de antigüedad, denuncia CCOO. Ello supondría en equivalencia a la total pérdida económica de su propuesta con 5 años sin subida salarial y con pérdida de derechos.

Para el año 2023, las patronales proponen un salario anual de 14.000 euros, pero solamente con la propuesta de la pérdida de la antigüedad. El personal no tendría una subida real durante la vigencia del convenio que proponen las patronales, es más, perdería dinero.

Actualmente el Salario Mínimo Interprofesional establece una retribución mínima para los convenios colectivos de 13.510 €/año, con jornada completa. En este convenio colectivo se establece una retribución en la categoría de limpiadora/o, mayoritaria en el sector, de 12.670,70 €/año (incluyendo el plus de transporte), muy por debajo del SMI que legalmente las empresas deben contemplar y aplicar, teniendo en cuenta además que la gran mayoría de contratos del sector son de jornada parcial.

Para CCOO del Hàbitat PV no es aceptable la propuesta de la patronal sabiendo que los niveles de inflación actuales son superiores al 5% para este año. Las trabajadoras y los trabajadores del sector de limpieza de Castellón comprenden las retribuciones más bajas respecto a las que perciben en las provincias de Alicante y Valencia.

Esta huelga afectará a muchos servicios como hospitales y centros de salud, colegios, institutos, universidades, dependencias públicas, oficinas, sectores industriales, etc. Las personas trabajadoras del sector piden comprensión y apoyo a sus reivindicaciones para mejorar su situación laboral.

Las concentraciones

CCOO recuerda que los días 22 y 23 de noviembre están previstas las concentraciones del sector de la limpieza. El día 22 a partir de las 11.00 horas, en la plaza María Agustina. El día 23, a la misma hora, en la plaza de Las Aulas.