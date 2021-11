La aplicación del pasaporte covid en interiores es inminente en la Comunitat

Es necesario ahora más que nuca que el 9% de la población castellonense mayor de 12 años que resta por vacunarse arrime el hombro. Para intentar persuadir a aquellos que no quieren protegerse contra el coronavirus poniendo en riesgo la salud de todos, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha vuelto a poner el foco en la necesidad de implantar el pasaporte covid para acceder al interior de espacios cerrados, «donde estar con mascarilla y distancia es complicado». Una medida, que como viene informando Mediterráneo, reclaman los expertos en Salud Pública para repescar a los que se resisten a inmunizarse.

De todos modos, el presidente evitó concretar los espacios donde se solicitaría hasta disponer «del sustento legal y hasta que se pueda verificar la actuación», al tiempo que descartó, en estos momentos, volver a aplicar restricciones en la Comunitat Valenciana pese al repunte de la pandemia. Así, anunció que esta semana «se acelerará el proceso legal» para implantar el certificado covid en determinados espacios.

La Generalitat solicitó tiempo atrás un informe jurídico para ver cómo se puede aplicar esta medida en la entrada de espacios. «Vamos a actuar, no se trata de ir contra nadie, se trata de ir a favor de la sociedad y, en ese sentido, también me gustaría que todos los partidos dejaran la equidistancia y no jugaran con lo fundamental, que es la vida de las personas», reclamó Puig. Asimismo, recalcó.

Puig ha recalcado que la sociedad valenciana ha mostrado «una corresponsabilidad enorme» y, gracias a ello, la incidencia ha tenido «un comportamiento mejor que otras comunidades y otros países» y ahora considera que es «el momento de dar un paso más» con el certificado covid.

471.880 vacunados en Castellón

En la provincia de Castellón, hay, actualmente, 471.880 personas con pauta completa, lo que supone 1.260 más en la última semana. Para lograr seguir aumentando la cifra y dada la buena respuesta obtenida, desde el departamento de salud de Castellón decidieron ayer ampliar el punto móvil de vacunación en Salera hasta el viernes 17 de diciembre, es decir, dos semanas más de lo previsto. Además de captar a los rezagados se busca administrar la segunda dosis a los inmunizados en este espacio, muchos de ellos extranjeros, para así completar la pauta y alcanzar los niveles de anticuerpos deseados.

El pasaporte covid en otras comunidades

Puig siempre se ha mostrado partidario de implantar el pasaporte covid, que plantea lagunas legales. De ahí que la consellera de Sanitat, Ana Barceló, solicitase en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema de Salud un marco jurídico en todo el país para evitar que los jueces tumben la medida como pasó inicialmente. Finalmente, los tribunales de Galicia, Baleares o Murcia, sí avalaron esta medida, que ya se aplica, por ejemplo, para acceder a las discotecas, aunque Galicia también se plantea ampliarla a la hostelería.

Teniendo en cuenta que, hasta el momento, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat siempre ha respaldado las restricciones planteadas por la Generalitat todo hace indicar que esta vez seguiría la misma estela.

El interés mostrado por la Comunitat también lo tienen Cataluña, que ya cuenta con el beneplácito judicial, Castilla y León o el País Vasco, aunque este último insiste en un criterio homogéneo para toda España. De momento, el Gobierno central parece mirar para otro lado y deja esta responsabilidad a cada autonomía, justo en un momento donde este pasaporte se exige en la mayoría de países europeos ante el avance de la pandemia debido a las reticencias de sus habitantes a vacunarse.

Por ejemplo, Austria decretó desde ayer el confinamiento para las personas no vacunadas, mientras Reino Unido, que sigue laxo en restricciones, anunció la dosis de refuerzo para los mayores de 40 años.