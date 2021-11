Negacionistas lanzan una campaña de buzoneo en Castelló para boicotear la vacunación covid

Los negacionistas del covid-19 insisten en seguir defendiendo su postura a pesar de las evidencias científicas de los beneficios de las vacunas contra el coronavirus, que en la provincia de Castellón se centra en estos momentos en las inoculaciones de las segundas dosis (Moderna) a aquellas personas que recibieron en su día la monodosis de Janssen.

Vecinos del centro de Castelló denuncian la puesta en marcha de una campaña de buzoneo en contra de las vacunas del covid. Los residentes de los alrededores del Parque Ribalta se han encontrado en los últimos días con panfletos anónimos en sus buzones en los que se esgrimen supuestas estadísticas que desaconsejarían la vacunación de menores de 0 a 17 años.

En el citado panfleto se da credibilidad a un buen número de bulos divulgados por los negacionistas y sus seguidores para justificar su rechazo a las diversas vacunas contra el coronavirus, como tildar la campaña de inoculaciones como "ensayos clínicos ilegales en niños", advertir de supuestas sustancias tóxicas en las dosis proporcionadas por los sistemas de salud, exagerar los efectos adversos o las supuestas posturas de profesionales de la medicina para que cesen las campañas de vacunación contra el covid.

Denuncia ante la Policía

La indignación se ha generalizado entre los vecinos que han recibido en sus domicilios estos panfletos de los negacionistas. Una de las personas con la que ha podido contactar Mediterráneo afirma que este hecho se ha puesto en conocimiento de las autoridades. "He llamado a la Policía Nacional para advertir de esta práctica, pero insisten en que no se trata de ninguna infracción y que no pueden hacer nada al respecto", apunta un residente de la avenida Pérez Galdós de Castelló.