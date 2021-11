Solo uno de cada cuatro solicitantes consigue el ingreso mínimo vital en Castellón

Este no es un problema que afecta únicamente a Castellón, sino que en general se da en toda España, como explica Santiago Miralles, presidente del Banco de Alimentos, entidad que ayuda a 17.785 personas en la provincia. Según explica Miralles, «el problema es que piden mucho papeleo; conseguir la documentación cuesta mucho a los solicitantes, y hay muy poca gente para atender, con lo que se está retrasando mucho».

Que es una cuestión generalizada lo prueban los datos del Ministerio. En el conjunto de la Comunitat solo se concedieron 39.702, es decir, el 24,58%. En total se habían presentado 183.869. ¿Qué pasó con el resto? Un total de 14.380 se consideraron duplicidades y un buen grapado --121.806-- se denegaron.

Desde UGT, Francisco Sacacia, explicó que concurren varias circunstancias. En primera instancia, el sistema era complicado y se intentó simplificar, a lo que se unen las limitaciones por el covid en el acceso a centros presenciales. Ello podría explicar el por qué de las duplicidades. Sacacia añadió que muchos solicitantes no cumplen los requisitos porque esta ayuda está destinada a personas que no tienen ningún tipo de recursos y se encuentran en situación de pobreza. «En un primer cribado, cuando se cotejó con Hacienda, se comprobó que en muchos casos el nivel de ingresos no era suficiente para tener acceso; no obstante, para las personas que no reúnen el perfil, hay contempladas otro tipo de ayudas», a juicio del representante sindical.

De hecho, los datos del Ministerio revelan que la mayor parte de las denegadas (más del 60%) lo son por superar los umbrales de renta.

Desde CSIF señalaron, igualmente, que se rechazan porque los solicitantes no reúnen los requisitos, puesto que los solicitan bastantes que ya tienen otras ayudas o prestaciones, y no son compatibles con el Ingreso mínimo vital.

«Es una prestación que va en la buena dirección, entendemos que debería haber una renta básica, pero está diseñada de forma que hay gente que se queda fuera y habrá que perfeccionarlo. Un ejemplo. Hay gente en situación de exclusión que no tiene ingresos, tiene derecho al IMV pero necesita una cuenta y tiene dificultades para abrirla. Los bancos tendrían que facilitarlo, es la mejor obra social que podrían hacer», argumentó Jaume Agost, el presidente del colegio de trabajadores sociales.

El senador por Castellón de Compromís, Carles Mulet, consideró que el Gobierno está fallando: «Cuando alguien solicita el IMV es obviamente porque está en una situación de necesidad, igual tocaría repensar por qué los requisitos excluyen a tanta gente, o por qué la Administración tarda tanto en resolver a pesar de la urgencia vital», aseveró Mulet, para añadir que «el Gobierno no tenía infraestructura ni recursos humanos para atender esta avalancha de peticiones, pero en el principio únicamente aceptó explorar la cogestión con País Vasco y Navarra s excluyendo al resto de comunidades. Y es que esta es una ayuda de la Seguridad Social, no de los servicios sociales municipales.

En toda España se presentaron 1,4 millones de expedientes. De ellos, se resolvieron 1,2 millones pero solo se concedieron 336.933, esto es, un 27%, como publicó Mediterráneo.

En Castellón, cada ayuda llega a tres personas de media, por lo son 9.963 beneficiarios, de las que 4.076 son menores.