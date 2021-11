El polideportivo Gaetà Huguet de Castelló acoge desde este lunes las pruebas físicas para acceder al Cuerpo Nacional de Policía. Unas pruebas que se desarrollarán hasta el día 26 (de lunes a viernes durante dos semanas) en una media de 550 opositores diarios, según informaron fuentes del Cuerpo Nacional de Policía.

Las mismas se han desarrollado en dos turnos a las 8.30 y a las 11.00 horas. En el exterior decenas de personas se agolpaban en las verjas esperando y dando ánimos a los familiares, ya que, según explicaban, debido a las limitaciones por el covid no podían acceder al interior de las instalaciones deportivas. En ellas, los aspirantes tenían que enfrentarse a varias pruebas. A la salida abrazos, muestras de alegría, pero también alguna lágrima, pues son muchas ilusiones y esfuerzo puestas en estas pruebas. También había empleados de empresas de oposiciones repartiendo publicidad.

Esta es una convocatoria nacional en la que hay varias sedes en toda España. En la Comunitat solo se desarrollan en Castelló. Cuando se inscribieron, los alumnos podían elegir la sede donde realizarla, no por zona de influencia de residencia. Este año, según la convocatoria, podía escogerse entre Ávila, Castellón, Córdoba, Jaén, Las Palmas de Gran Canaria, León, Madrid y Palma de Mallorca. De hecho, entre los aspirantes había gente llegada desde Elche o Valencia.

Pruebas físicas

En la prueba física, debían someterse a varios ejercicios. Uno de ellos, era hacer un ocho, para medir la agilidad de movimientos del ejecutante, valorando el tiempo invertido en segundos. La otra prueba era un ejercicio en una barra --dominadas para los hombres. En ellas, el opositor deberá realizar el mayor número de dominadas posibles hasta completar el máximo. En el caso de las mujeres, consistía en mantenerse el mayor tiempo posible suspendida en la barra. La tercera consistía en realizar un recorrido de un kilómetro.

Medición de altura

Natalia Álvarez Vallés, de 21 años realizó las tres pruebas. "La primera ha sido el circuito de agilidad, que está formado por un ocho una barra por abajo y las otras dos por arriba, y luego la prueba en suspensión, que tienes que tener la barbilla por encima de la barra mirando al frente y la cadera y las piernas rectas. Después hemos realizado la prueba del kilómetro y las condiciones atmosféricas han sido buenas, porque aunque el aire no ha sido muy fuerte nos ha favorecido". "Antes de realizarlas nos han medido, han comprobado que no lleváramos nada en la cabeza y en los talones. Yo he sido una de aquellas a las que les han hecho quitarse la coleta y los zapatos", expresaba. "En función de los tiempos obtenidos vas calculando los puntos", señala Álvarez. No obstante los resultados los conocerán este martes.

Estefanía Arias, de 30 años, es la segunda vez que se presenta. Arias ha podido completar dos de las tres pruebas. "He hecho el circuito de agilidad y en la barra he caído. No he pasado el mínimo que te exigen y el ejercicio de los mil metros no he llegado a hacerlo", señala. Con todo, señala que va a volver lo a intentar "las veces que haga falta".

Para, Cristina Andreu, de 28 años, esta es la cuarta ocasión que se presenta. "El año pasado fue la primera vez que suspendí las físicas, los dos otros años anteriores las había aprobado. Este año he vuelto a aprobar", señala, apuntando que ahora, lo que le queda es ponerse a "hincar los codos" para la teórica.

Por su parte, Celia Valero, de 26 años, se presenta por segunda vez. "Caí en temario y era el primer año que me presentaba e iba un poco flojilla. Y este año a seguir. La física muy bien, he sacado un puntito más que el año pasado. Muy bien", señala.

Vocación

Álvarez terminó el Bachillerato Artístico a los 18 años y se dio cuenta de que su vocación "era ayudar a la ciudadanía y el trabajo que más se acopla a lo que yo buscaba. Aparte tiene unidades de caballería, o perros, me encantan los animales. He montado 13 años a caballo y caballería es una unidad en la que me gustaría estar". "Es la tercera vez que me presento. La primera fue el último año en que se realizó en Ávila todos juntos.

Por su parte, Arias señala que quería ser policía nacional "de toda la vida, lo he querido ser desde siempre. No puedo decir por qué, es vocacional. No lo he podido hacer antes y llegó un momento que dije me pongo y ya está".

Lo mismo señala Andreu: "Vocación. Es el único trabajo que realmente me gusta. Hay veces que pienso en un plan b pero es que no hay plan B. Es ser policía nacional cueste lo que cueste".

"Vocacional", repite Valero: "Mi tío es policía local, me viene algo de familia también", señala.

La ortografía, el hueso

Todos los aspirantes consultados señalan que la ortografía es la prueba que consideran más complicada. "Realmente no puedes mirar si una persona va a ser buen policía basándose en la ortografía. Hay palabras que no vas a utilizar en tu vida", señala una joven.

La prueba teórica se realizará en una futura convocatoria, que ya se realizará en Valencia, entre otras sedes. Se cree que será en febrero pero no se suele dar fecha hasta que concluyan las pruebas en toda España. En ese caso, señalan que es como "unas oposiciones, en las que dedicas ocho horas a estudiar, como si fuera un trabajo", señala Miriam. José por su parte también destacaba el hecho de que es muy posible que no les toque quedarse a trabajar en su provincia si consiguen entrar. "Es una carrera costosa pero estoy dispuesto a no echar raíces", señala.