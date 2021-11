Hostelería y ocio temen ser los únicos que pidan pasaporte covid en Castellón

Por ejemplo, Galicia, Cantabria, Murcia o Cataluña ya han instaurado, con el aval judicial, la obligatoriedad del certificado covid para acceder a discotecas, mientras en otros países de Europa también se exige para entrar en bares y restaurantes.

La medida genera dudas y rechazo

«Tenemos que ver la letra pequeña de la medida, porque nosotros no somos policías sanitarios, deben explicar cómo se va a controlar, si va a haber alguna plataforma de verificación, qué ocurre con los niños menores de 11 años, cómo van a supervisar esto en un bar con solo una persona en la barra y otra en la cocina. Son muchas incertidumbres», explicó ayer el vicepresidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur), Luis Martí.

«Creemos que puede dificultar la gestión y el trato con el cliente. Si quieren aprobar la medida debería corresponderle a la Policía su aplicación con controles aleatorios». Martí insiste en que si se exige en la hostelería y el ocio el pasaporte covid, también debería hacerse extensible a todos los espacios interiores de sectores no esenciales «para evitar la criminalización que ya sufrieron».

Verificación

En esta misma línea se manifestó el presidente de On Castellón, Carlos Sánchez, representante del sector del ocio. «Nosotros no nos oponemos, pero debe afectar a todos y darnos una herramienta para certificar que el pasaporte covid es verdadero, porque la otra forma será una pantomima», apuntó Sánchez.

Los que sí ya han aplicado el pasaporte covid son los festivales de música, como pasó con el SanSan de Benicàssim el pasado mes.

Tranquilidad en el comercio

Más tranquilos se muestran las grandes superficies y el comercio, porque consideran que la medida no les afectará, ya que en la reunión que mantuvieron ayer con la consellera de Sanitat, Ana Barceló, no se abordó este asunto. «Nos han insistido en reforzar las medidas de seguridad, como el uso de la mascarilla o la distancia, durante el Black Friday y la campaña de Navidad, pero no han hecho mención al pasaporte covid», explicó el portavoz de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), Joaquín Cerveró.

A la espera del informe de la Abogacía

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, aseguró ayer que están a la espera de un informe definitivo de la Abogacía para aplicar el pasaporte covid en los espacios «donde sea razonable», ya que se está «avanzando» en esa «cobertura legal» y, una vez se tenga, se hará público en qué sectores se aplicará. «Lo que queremos es dar seguridad a las personas; se trata de huir de las restricciones innecesarias», indicó, al tiempo que remarcó que serán las autoridades científicas las que digan en qué sectores.

«Se trata de hacer todo lo que esté en nuestra mano para intentar parar el virus», defendió el jefe del Consell, quien recordó que la propagación del virus está creciendo en toda Europa, si bien en España y la Comunitat, gracias a la «vacunación enorme» que ha alcanzado el 90%, «estamos más protegidos».