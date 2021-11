Toca volver a sacar el paraguas en Castellón. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé lluvias en la provincia cara a los próximos días, activando la alerta amarilla para la tarde-noche de estos sábado y domingo en todo el litoral de la provincia, pero con precipitaciones generalizadas en todos los puntos de nuestra geografía.

El agua llegará desde el sur y ya desde primera hora del sábado la probabilidad de lluvia en toda la provincia es casi segura.

Durante la tarde/noche del sábado se activará la alerta amarilla por riesgo de acumulación de precipitaciones. Según indica la Agencia Estatal de Meteorología, se espera una acumulación de 20 mm en una hora en el litoral sur de la provincia. Para la jornada del domingo continuarán los chubascos con una intensidad similar.

Peor será, en principio, la situación en la provincia de Valencia, puesto que está activada la alerta amarilla en todo el litoral por fuertes precipitaciones desde las 15.00 horas de este pasado viernes hasta las 23.59 del sábado.

Temperaturas a la baja

En lo que respecta a las temperaturas se prevé un importante descenso a lo largo de los próximos días. Así, por ejemplo Castelló pasará de mínimas de 13 grados el sábado a los 8 del próximo martes.

En el interior, sobre todo en la zona del Alt Maestrat y de Els Ports, los termómetros bajarán de cero, con Vilafranca, con -3 grados, como el municipio en el que hará más frío si se cumplen las previsiones de Aemet.

En este sentido, hay que recordar que durante el fin de semana del 6 y 7 de noviembre hubo temperaturas extremas, como por ejemplo los -4,8 grados de Forcall.

Margen de error

No obstante, hay que recordar que la meteorología es una ciencia predictiva que no suele equivocarse pero que no es exacta al 100%, y menos en estas fechas, cuando la variabilidad atmosférica es mucho mayor que en invierno.

Así, es posible que caigan chaparrones o tormentas intensas en un punto y que, sin embargo, no llueva a 10 o 20 kilómetros de distancia, lo que exige extremar las precauciones porque la tormenta puede sorprendernos en cualquier momento o lugar y, como advierte la Aemet, dejar lluvias localmente intensas e ir incluso acompañada de granizo.