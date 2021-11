Clamor en las calles de Castelló por la infrafinanciación

Unas 300 personas participaron ayer en la manifestación por una financiación justa en Castelló. Patronal, sindicatos y un espectro más amplio de partidos políticos marcharon desde la plaza de las Aulas, recorriendo el centro de la ciudad para reivindicar al Gobierno de Pedro Sánchez más recursos para la Comunitat y, por ende, para la provincia.

Bajo el lema Un poble unit per un finançament just y con proclamas como On estan els diners dels valencians? o Ni Sánchez ni Eajoy ens donen solucions exigieron una reforma económica «urgente» para paliar las desigualdades entre comunidades autónomas durante una marcha organizada por la Plataforma per un Finançament Just en el marco de un clima de unidad por un objetivo común.

Sosteniendo la principal pancarta de la protesta estuvieron el presidente de la CEV de Castellón, Sebastián Pla; el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) en la provincia, Albert Fernández; y el de UGT, Francisco Sacacia.

En el plano político, hubo una gran representación con la presencia de dos consellers: el socialista Arcadi España (Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad) y por Compromís, Vicent Marzà (Educación, Cultura y Deporte). No faltó el presidente de la Diputación, José Martí; la presidenta del PP provincial, Marta Barrachina; y la del PPCS, Begoña Carrasco; el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu; el actual senador, expresidente de la Generalitat y exalcalde de Castelló, Alberto Fabra; el senador Carles Mulet (Compromís); o los diputados nacionales Marisa Saavedra (Podemos) y Óscar Clavell (PP), entre muchos otros rostros.

Reacciones

El presidente de la patronal de Castellón celebró el «apoyo colectivo» a la manifestación y recordó que la Comunitat Valenciana cuenta con «unos 200 euros menos por habitante que la media nacional», hecho que «pone a la cola al territorio y repercute en las inversiones».

Desde Comisiones Obreras, Abert Fernández, recordó la necesidad de «no solo poner dinero, sino que los planes se ejecuten dentro de los Presupuestos». «Necesitamos un nuevo sistema porque este está obsoleto y también un reconocimiento de la deuda porque son casi 20.000 millones de euros entre deuda directa e intereses y debe condonarse», remarcó Fernández. Francisco Sacacia (UGT) incidió en que la provincia es «de las más perjudicadas» porque es de las diez que más aporta per cápita, pero de las que menos recibe.

Por su parte, el conseller Arcadi España tildó el día de ayer de «muy importante» y recordó que «si se mantiene la unidad, el cambio en la financiación está cerca de producirse». Preguntado por el reciente gesto del Gobierno, que ha adquirido un compromiso en el Congreso para avanzar en la reforma antes de que acabe el año, lo valoró «positivamente» e incidió en que «no es una cosa de un solo partido político porque necesita grandes acuerdos».

Asimismo, el conseller Marzà celebró que «se sumen esfuerzos para lograr más recursos para la gente de Castellón» y que, por fin, se vaya «a una» en esta cuestión. «El anuncio del Gobierno de más dinero beneficiará a los valencianos, que somos los que peor estamos, pero hay que ir a la letra pequeña de esa propuesta y se tiene que analizar y estudiar», dijo.

«El déficit crónico de financiación nos pone a la cola y la falta de recursos que hay repercute en las inversiones» SEBASTIÁN PLA - PRESIDENTE CEV CASTELLÓN

«Necesitamos un nuevo sistema de financiación; este está obsoleto. Es clave también el reconocimiento de la deuda» ALBERT FERNÁNDEZ - CCOO

«La provincia está entre las diez primeras de aportación per cápita de España, pero es de las que menos recibe» FRANCISCO SACACIA - UGT

«La reforma está cerca. Se están dando pasos, pero se necesitan también grandes consensos políticos y unidad» ARCADI ESPAÑA - PSOE

«La financiación no es abstracta; se traduce en más maestros y más sanitarios. Por fin vamos a una y se avanzará unidos» VICENT MARZÀ - COMPROMÍS

«La financiación es muy injusta. El Gobierno lleva tres años y medio y no tiene ni el anteproyecto hecho todavía» MARTA BARRACHINA - PP

«Ojalá sea la última protesta porque significará que se logra la reforma para un modelo de Estado más federal» FERNANDO NAVARRO - UNIDES PODEM

Manifiesto

Tras unos 45 minutos de marcha por el centro de Castelló, en los que la previsión meteorológica amenazaba un agua que finalmente no llegó, la organización dio lectura a un manifiesto en la plaza María Agustina. La Plataforma per un Finançament Just aseguró que, si se corrigieran las desigualdades, habría 1.325 millones de euros anuales más para la Comunitat y recordó que la renta per cápita es en el territorio valenciano 12 puntos inferior a la media. Apuntaron que el mantenimiento de estas diferencias es «insostenible», pues los valencianos cargan con «una gran mochila de discriminación presupuestaria» y dijeron «basta» a la infrafinanciación.

«Hoy, gracias al esfuerzo de la plataforma, de las organizaciones políticas, sindicales y empresariales la reforma del sistema está más presente que nunca en el debate político, pero continuamos reivindicando, más unidos que nunca, los derechos reconocidos en nuestra Constitución», sostuvieron.

En definitiva, reclamaron los recursos necesarios para «modernizar nuestro modelo de producción y establecer las bases de un crecimiento económico sólido, sostenible y generador de puestos de trabajo estables» y una reforma para que no exista una ciudadanía «discriminada por el hecho de pertenecer a un territorio».