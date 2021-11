Compras de Navidad en Castellón: ¿Me lo llevo ya o me espero?

¿Quién no ha buscado in extremis, días antes de Navidad o Reyes, la última novedad tecnológica o el juguete estrella agotados en casi todas las tiendas? Ese temor a no encontrar el artículo deseado se ha multiplicado este año en Castellón, con la amenaza del desabastecimiento por la crisis de suministros, el retraso en las entregas o una posible escalada en los precios ante la menor oferta.