Los contagios aumentan en los colegios de Castellón al no estar los niños vacunados

Esto está provocando que algunos brotes tengan origen educativo, como pasó recientemente en Altura o Borriol. A pesar de que los niños son asintomáticos o tienen solo síntomas leves, sí son transmisores de la enfermedad, lo que puede provocar contagios dentro de las familias con personas vulnerables.

Y es que no hay que olvidar, como insisten los expertos, que la vacuna no protege a todas las personas por igual, ya que existe el llamado fallo vacunal, es decir, la dosis no genera en algunos pacientes la barrera de protección adecuada, de ahí la necesidad de frenar la cadena de transmisión.

Problemas de conciliación

Además de las consecuencias sanitarias, los confinamientos en los colegios provocan verdaderos problemas de conciliación en las familias, ya que los padres deben seguir trabajando, a pesar de estar el menor sin clases presenciales. De ahí que algunas compañías faciliten el teletrabajo en estos casos, mientras que en otros alguno de los progenitores se ve obligado a solicitar un permiso no retribuido o vacaciones a su empresa.

En las comarcas de Castellón, el 92,8% de los centros educativos no tiene ningún grupo confinado, mientras que el 99,2% de los grupos de alumnos hace clases presenciales sin problemas.

Vacunación de los menores

Para poder cerrar el círculo de transmisión y lograr la ansiada inmunidad de grupo de la que tanto se hablaba meses atrás es necesario vacunar a los menores para los cuales ahora no está recomendada la vacuna. Está previsto que la Agencia Europea del Medicamento se pronuncie en las próximas semanas sobre la conveniencia de administrar la vacuna de Pfizer entre los 5 y 11 años. A partir de entonces, España deberá tomar una decisión.

En este sentido, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, explicó ayer que la Ponencia de Vacunas está analizando esta inmunización e insistió en que la Comunitat está «ya preparada» para que si se aprueba comenzar a inocular «rápidamente al máximo de niños». Por tanto, Sanitat deberá decidir si se vacuna contra el covid en los colegios, en los centros de salud o en espacios habilitados.