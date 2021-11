¿Tienes previsto visitar Castellón? Te recomendamos que no te sorprendan ciertas expresiones que quizá no estás acostumbrado a escuchar en tu lugar de origen, pero que están en buena parte de las conversaciones de la terreta. Igual que la provincia cuenta con algunos de los pueblos más bellos del mundo, por kilómetros de playa, por privilegiados parajes naturales, con una gastronomía envidiable y envidiada… uno de los motivos de orgullo para los castellonenses es, a mucha honra, su particular vocabulario.

A continuación compartimos con vosotros un breve diccionario con diferentes palabras claves y expresiones que debéis conocer para no dar el cante cuando visitéis esta provincia.

'Mone'

Una de las expresiones más comunes es 'mone', que viene a significar 'vámonos', dicho de una forma más coloquial.

'I avant'

Otro término muy empleado en Castellón cuando se quiere acabar con una conversación o enfatizar. En Valencia, por ejemplo, es más usual concluir con un 'au', expresión no tan utilizada en Castellón.

Villa

Ya en pleno verano, una palabra que escucharemos continuamente sobre todo en la zona de playa es la de villa. Dependiendo de la zona de España en la que uno se encuentre, para la misma edificación unifamiliar escuchará indistintamente chalet, masía, torre, cortijo… Que quede claro, en Castellón es villa.

Colla/penya

Otra expresión muy autóctona, que cambia incluso dependiendo del punto de la provincia en la que nos encontremos es la de colla, empleada en la capital de la Plana para referirse a los grupos de amigos que se reúnen en un determinado local. En otros puntos de Castellón se emplea por ejemplo penya.

'Xaaaaaaa'

También es común en Castellón el 'xaaaaaaa', no confundir con el 'xeeeeeee' empleado cuando bajamos más al sur, sobre todo en la provincia de Valencia. Para los no iniciados en la lengua, podría traducirse en un 'pero vamos', y se podría reforzar con los brazos separados en signo de desaprobación.

'Me’n vaig a fotre...'

Entramos en el apartado gastronómico. Antes que nada, 'me’n vaig a fotre un bocadillo, que vendría a decirse en cualquier otro punto que no fuera Castellón, me voy a comer un bocadillo. También se puede emplear con cualquier tipo de comida o bebida. Siguiendo con el bocadillo, muchos castellonenses han rebautizado esta palabra como rua.

Una figa albardà

¿Estás en una churrería? Pocos productos más autóctonos que una figa albardà. Lo que viene siendo un buñuelo de calabaza relleno de un higo seco. Una exquisitez para los paladar más exigentes, muy propia de fiestas populares como la Magdalena.

'Un cremaet'

Nos vamos de la churrería y entramos en un bar. Pocos productos tan autóctonos como el carajillo 'cremaet'. Café con ron (o brandy) quemado con miel (o azúcar) y otros ingredientes como granos de café, canela en rama y piel de cítricos.

'No cal'

Cuando en la provincia utilizamos la expresión 'no cal' hacemos referencia a 'no hace falta' o 'no es necesario'. Una frase que es recurrida cuando no se quiere causar molestias en alguna persona.

'A fer la má'

¿Está muy lejos? Mejor dices que estás a 'fer la má'. Al margen de hablar de la lejanía de un determinado lugar, también sirve para mandar a alguien a este determinado lugar. Ves a 'fer la má' es una forma un tanto cariñosa de desaprobación hacia alguien. Si te envían a 'fer la má' es que no te quieren tener muy cerca...