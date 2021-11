Castelló ha escenificado esta mañana la salida de la jaula que supone el machismo a través de una intervención artística en el parque Ribalta. Un total de 120 figuras de mujeres de cartón que han sido decoradas por asociaciones cívicas, de mujeres, vecinales y centros docentes, recorriendo una alfombra morada de 120 metros saliendo de una jaula en cuyos barrotes podían leerse lacras machistas.

"Quiero la casa limpia"

"Cuando vuelva quiero la casa limpia, los perros sacados y la comida hecha"; "Te vas a quedar ahí y no vas a salir hasta que yo quiera", "Ojalá desaparecieras y dejaras de joderme la vida", "Limpia la casa ya", "Eres tú la que provoca estas situaciones, yo no era así" son algunos de los mensajes que podían leerse en los barrotes.

En memoria de las víctimas

Asimismo, se leían mensajes en recuerdo a las víctimas, como Andrea, cuya expareja colisionó su coche contra una gasolinera; o Marta del Castillo.

Empoderamiento

Mensajes de empoderamiento: ¡Nos queremos vivas! o ¡destroza esa maldita jaula! o ¡Ni una más! pero también mensajes para hacer a las mujeres conscientes de aquellos mensajes que perpetúan la violencia: "Ell abans no era així", "me pegó porque me quería" o "Tranquil.la, m'he donat un cop a la porta".

Colectivos participantes

El IES Ribalta, Vicent Castell, La Plana, asociaciones como Perpetuo Socorro, San Jaime-Roquetes, San Lorenzo, Secretariado Gitano, Cruz Roja, EPA Germà Colón, Ateneu, Adona't, Aula Debate, Caritas, Pisos olidarios de la UJI, Asociación 8 de Marzo, Obra Social Marillac, Asociación Trabajadoras de la Mar, Escola d'Art i Disseny de Castelló, Liceu de Dones son algunas de las entidades que han colaborado en la iniciativa