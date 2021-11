La provincia de Castellón volvió a salir este jueves a la calle para mostrar su rechazo a la violencia machista. El acto más multitudinario fue la manifestación que recorrió el corazón de la capital de la Plana y en la que participaron cientos de manifestantes, pero a lo largo de toda la jornada en parques como el Ribalta, la plaza de las Aulas, en la Universidad, centros educativos y sanitarios o a las puertas de ayuntamientos se llevaron a cabo actos de condena y sensibilización.

Manifestación

Cientos de personas participaron en la manifestación que con motivo del 25-N ha recorrido las calles de Castellón. La comitiva partió desde la plaza María Agustina y recorrió la avenida Capuchinos, hasta la rotonda de las Cañas, la ronda Magdalena, la avenida Barcelona hasta llegar al parque Ribalta donde se rindió homenaje a las mujeres asesinadas durante este año, citando sus nombres y encendiendo velas en su recuerdo. Gritos como Sense Feminisme no hi ha revolució, no estamos todas faltan las asesinadas, La Plana será la tumba del machismo, tranquila hermana aquí está tu manada o Sola Borracha quiero volver a casa son algunos de los lemas que se escucharon. La manifestación llegó mermada al final del recorrido, en el que solo resistieron los colectivos más jóvenes, que portaban pancartas donde podía leerse Juntes, Diverses i Combatives o Vives, lliures i visibles. También se escucharon mensajes de apoyo a las trabajadoras de la limpieza que están en huelga y pidiendo que los agresores salgan de las universidades.

La manifestación partió desde María Agustina con representación de los partidos políticos, como PSPV, con la diputada Patricia Puerta, la subdelegada del Gobierno Soledad Ten o el diputado Carlos Laguna o la delegada del Consell en Castelló Eva Redondo.

También por parte de Compromís los concejales Veronica Ruiz y Francesc Mezquita, que portaban una pancarta donde podía leerse Ens Volem Vives i Lliures. También había colectivos feministas, los iaioflautes, así como sindicatos, entre otras entidades. Según la Policía Local han sido alrededor de 650 los participantes.

«Necesitamos implicar a los hombres, porque la violencia machista es un problema que también les concierne»

Implicar a los hombres

«Necesitamos implicar a los hombres, porque la violencia machista es un problema que también nos concierne». Así de contundente se expresó el presidente de la Diputación, José Martí, al término de la declaración institucional leída en la plaza de las Aulas. Un mensaje repetido por representantes de otros colectivos, como Mari Pepa Sancho, de Aula Debate Mujeres del Grau, que incidió en el evento celebrado en el parque Ribalta en la necesidad de implicar a los varones en la concienciación. «Estos actos se hacen con ellos, no contra ellos», señaló.

25-N todos los días

En esa cita llevada a cabo en el Passadís de les Arts, se leyó un manifiesto en el que se apeló a «todas las acciones y actos que se generen en torno a esta fecha se extiendan a» todo el año. Esta «lucha por una vida libre es cada día», se señaló.

«Las administraciones públicas hemos de garantizar la seguridad y la vida de las mujeres que son víctimas»

En ese sentido, Lola Mallén, presidenta de Adona’t señaló: «Este es un día de reivindicación de algo que debería ser siempre: Queremos ser libres, no tener miedo y que Castelló sea una ciudad libre de violencia».

Como reflexión, Ximo Puig, presidente de la Generalitat, reflejó que «hay una derrota colectiva cuando las asesinan, las matan, acosan y controlan», proclamó, para recordar que el machismo es "el peor rostro de la sociedad» y una «pandemia colectiva», que suma 139 valencianas asesinadas desde que en 2003 se empezaron a contabilizar los datos. El presidente, que anunció una estrategia de infancia y adolescencia, apeló a la unidad de la sociedad y a responder contundentemente, sin dar pasos atrás».

Consenso social

En esa misma línea de unidad, Martí destacó como «buena noticia» que la violencia de género sea uno de los asuntos de consenso entre todos los grupos políticos representados en la Diputación.

Firme compromiso

Por su parte, la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, destacó que las «administraciones públicas debemos de garantizar la seguridad y la vida de las mujeres y acabar con la violencia machista», señalando que «es un firme compromiso de todas las instituciones, impulsando la atención y recuperación de las víctimas».

Romper el silencio

La delegada del Gobierno, Gloria Calero, advirtió que «el silencio es letal, ya que estimula al verdugo» e hizo un llamamiento expreso a los hombres, y a la sociedad en general para «romper este círculo del horror».

En la misma línea, Verónica Ruiz, concejala de Feminismos de Castelló, clamó por que «hay mujeres que ya han denunciado, pero todavía tenemos muchas que o no quieren o no están preparadas y por eso tenemos que estar todas juntas y juntos para poner fin a estas violaciones contra los derechos humanos».

Passadís de les Arts

En el Passadís de les Arts del Parque Ribalta se desarrolló una intervención artística Sigues Llire, aturem la violència masclista, que simboliza el rechazo ciudadano de la violencia machista. Así, se reprodujo una prisión, que limita la libertad y atenta contra los derechos humanos, en la que las mujeres están atrapadas y hay otras que han conseguido salir con apoyo de instituciones y recursos. Esto se escenificó a través de 120 figuras femeninas sobre 120 metros de alfombra morada en la que aparecían los nombres de las víctimas de esta lacra. Sobre las siluetas se leían historias de vida de mujeres que han sufrido malos tratos o están saliendo así como las manifestaciones de violencia machista o micromachismos. Previamente, se han hecho talleres de sensibilización sobre la violencia machista en distintas asociaciones y colectivos de estudiantes, de vecinos o mujeres.

Manifiestos

En los manifiestos leídos en Diputación y en el Ribalta se expresó la preocupación ante el aumento de los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas y ex y ante la escalada de violencia vicaria. Y es que en lo que va de año ya son 37 las fallecidas en toda España.

Violencia obstétrica y digital

Los colectivos de Castelló apelaron además, en el documento consensuado a nivel municipal, luchar contra nuevas formas de violencia como la obstétrica, la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, la violencia digital, así como la que se ejerce en el ámbito de la política y esfera pública.

Independencia económica

También se expuso la necesidad de proyectos y programas locales que garanticen la igualdad en el empleo y de apoyo al espíritu empresarial para preservar la independencia económica de las féminas así como acciones para eliminar las normas sociales discriminatorias y reforzar los programas contra esta lacra.

Concurso de microrrelatos

La jornada comenzó con la entrega de premios del concurso de microrrelatos organizado por Diputación y la asociación de ayuda a familiares de víctimas, Afavir, que recayó en Miguel Guillamón (Grans i Menuts) y María Navarro (IES Ribalta). Además, el Espai Cultural Obert de les Aules acogió el espectáculo Veus Femenines, a cargo de La Rabera Eclèctica.

Universitat

En la UJI, asimismo, tuvo lugar la lectura colectiva del manifiesto del 25-N en la que participó la rectora, Eva Alcón, entre otras acciones, como reparto de pulseras y la instalación de banderas violeta. Además, desde el Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género Purificación Escribano se ha realizado una campaña de difusión en redes sociales con mensajes contra la violencia y la exposición de carteles del estudiantado del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas contra la violencia de género en el vestíbulo de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.

Partidos Políticos

Mientras, la diputada y líder provincial del PP en Castellón, Marta Barrachina, apeló a que esta lacra nos atañe a todos y tiene que tener una acción a nivel educativo para las nuevas generaciones y también pidió mayor protección a las víctimas.

Ciudadanos en Diputación alertó de una «verdadera pandemia de género», ante la que no hay más vacuna que la denuncia inmediata y apeló a la educación. Señaló que durante el segundo semestre del año las comarcas castellonenses han registrado un incremento del 8,9% de denuncias con 426 lo que supone casi cinco al día.

El líder autonómico del PP, Carlos Mazón, propuso rebajas fiscales para las víctimas. Su formación presentó ayer una proposición no de Ley en Les Corts para «erradicar el término violencia obstétrica» y rechazarlo como una «modalidad de violencia de género» como planteaban Unides Podem, Compromís y el PSPV.