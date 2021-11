Castellón sigue estando en alerta amarilla por fuertes vientos, aviso activado el viernes por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y que ha tenido continuidad durante todo el fin de semana. En principio, seguirá en vigor hasta las 18.00 horas del lunes.

Y a pesar de que la alerta avisaba de rachas que podían llegar a los 80 km/h, lo cierto es que este registro ha sido superado con creces en las últimas horas. El municipio en el que ha soplado con más fuerza ha sido Xert, donde ha alcanzado los 109 km/h, según los datos que maneja la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

No ha sido el único municipio con dígitos de tres cifras. puesto que en Rossell las rachas han llegado a los 105, a los 103 en Benafigos y a 101 en la Serra d'en Galceran y la Jana.

Cerca de esos registros se ha quedado Villahermosa (99), Llucena (98) o Catí (97).

En este sentido, hay que recordar que el sábado los bomberos del Consorcio Provincial tuvieron que intervenir en la retirada de tres árboles caídos, en Villahermosa Del Río, Segorbe y Orpesa, debido al temporal de viento. Ninguna persona se vio afectada, según precisaron desde el Consorcio.

Temperaturas

Respecto a las temperaturas mínimas en Castellón, la más baja se ha registrado en Coratxà, con -2,9 grados, seguida por Vistabella (-2,7), en la torre situada en las inmediaciones del Penyagolosa.

El Toro, Ares, Olocau, Vilafranca y Xodos han sido los otros municipios en los que el termómetro ha marcado temperaturas bajo cero, según las torres meteorológicas de Avamet.

Aemet prevé heladas en municipios del interior debido a las bajas temperaturas.

Previsión

En cuanto a la previsión que maneja la agencia, el lunes, el cielo estará nuboso o cubierto en Castellón, con precipitaciones débiles en el interior al principio del día y una cota de nieve que subirá de 1.000 a 1.400 metros, y en el resto de la Comunitat, nuboso al principio, tendiendo en Valencia por la tarde a intervalos nubosos y en Alicante a poco nuboso.

No obstante, hay que recordar que la meteorología es una ciencia predictiva que no suele equivocarse pero que no es exacta al 100%, y menos en estas fechas, cuando la variabilidad atmosférica es mucho mayor que en invierno.