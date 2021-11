Aplazan la huelga de limpieza en Castellón

CCOO DESCONVOCA LA HUELGA DE LAS LIMPIADORAS DE CASTELLÓN EN CONTRA DE LA VOLUNTAD DE ÉSTAS



El representante de @CCOO les ha anunciado que desconvocan la huelga, a lo que las trabajadoras han respondido increpándole y exigiéndole que la huelga siga hacia adelante. pic.twitter.com/u8wkW71Jp1 — El Baluarte (@elbaluarte__) 29 de noviembre de 2021

Dos años con el sueldo congelado

Hay que recordar que las trabajadoras y los trabajadores de este sector llevan 2 años sin subida salarial. Las patronales proponen un 0% para los años 2020-2021 y, a partir de 2022, establecer un salario anual de 13.510 euros (que es el salario mínimo legal que deben cumplir todas las empresas, por lo que no supone incremento alguno). Plantean un convenio colectivo para 5 años, eliminando el plus de transporte y el plus de antigüedad, lo que supondría en equivalencia a la total pérdida económica de su propuesta con 5 años sin subida salarial y con pérdida de derechos. Para el año 2023, subiría el salario anual a 14.000 euros, pero solamente con la propuesta de la pérdida de la antigüedad. De esta manera, el personal no tendría una subida real durante la vigencia del convenio que proponen las patronales, es más, perdería dinero.

Por debajo del salario mínimo

Actualmente el Salario Mínimo Interprofesional establece una retribución mínima para los convenios colectivos de 13.510 €/año, con jornada completa. En este convenio colectivo mantiene una retribución en la categoría de limpiadora/o, mayoritaria en el sector, de 12.670,70 €/año (incluyendo el plus de transporte), muy por debajo del SMI que legalmente las empresas deben contemplar y aplicar, teniendo en cuenta además que la gran mayoría de contratos son de jornada parcial. Para CCOO del Hàbitat PV no es aceptable, teniendo en cuenta que los niveles de inflación actuales son superiores al 5% para este año y que las retribuciones de Castelló son más bajas que las que perciben en las provincias de Alicante y Valencia.

Los sindicatos UGT y CCOO habían pedido la mediación de la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, con quien se reunieron la semana pasada.