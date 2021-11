Universitarios de Castellón denuncian retrasos en las becas salario del Consell

Son los propios universitarios de Castellón afectados los que denuncian el retraso en el lanzamiento de las ayudas respecto a ejercicios previos y que se suma al que hubo en el pago de la anterior convocatoria, tal y como publicó este periódico meses atrás.

Una cuestión sobre la que fuentes de la Conselleria señalan que el motivo pasa por la tramitación de las nuevas bases, realizadas para «llegar a más estudiantes, atender reivindicaciones del estudiantado y grupos desfavorecidos como refugiados y víctimas de violencia de género» resulta «larga y compleja». Al respecto, concretan que las bases «ya están aprobadas y el objetivo es publicar la convocatoria este mes, pues se encuentra en las últimas fases de tramitación», si bien este jueves aún estaban en marcha procesos relacionados con el curso 2020-21 relativos a las becas salario.

Desde el Consell de l’Estudiantat de la Universitat Jaume I aqueja con todo la «ineficacia» de la administración autonómica en la gestión de las ayudas. Su portavoz, Elisa Bisbal, valora que «una vez más el estudiantado universitario volvemos a sufrir el mal trabajo que se lleva a cabo desde la Conselleria de Universidades».

No sirven

«Si las ayudas no se convocan a tiempo, por mucho que se refuercen, no sirven para nada», lamenta Bisbal, quien recuerda que «la universidad tuvo que avanzar el dinero para pagar las becas salario el curso pasado» y que mantienen una petición de reunión con la Generalitat que aún no ha sido atendida. Beneficiarios de cursos anteriores critican que «no es posible que se convoquen tan tarde, ya que al final se acaban pagando en verano y no cumplen con el propósito de aliviar la carga económica de gastos como transporte y centrarnos así en los estudios».

Y es que, esta dilación no resulta aislada y se extiende a otras líneas de subvenciones. La portavoz del Consell de l’Estudiantat afirma que la resolución de los fondos para la exención de la tasa de matrícula relativa al periodo lectivo 2020-21 también llegó esta semana tras meses de retraso.