El Conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, ha defendido en la sesión inaugural del Ecoforum la necesidad de realizar un proceso ordenado y sin dudas de transición ecológica, y de convencer al conjunto de la sociedad para llevar a cabo este reto con éxito.

Su intervención arrancó con un documento de la Comisión Europea, en el que advierte del abismo al que se enfrenta el planeta, debido a la gran cantidad de recursos consumidos y la generación continua de residuos, con el consiguiente impacto en el futuro. "El sobreuso de recursos del presente lo pagaran las nuevas generaciones", destacó.

Un cambio que ya está presente en diferentes ámbitos. "El modelo se obsolescencia programada que se enseñaba cuando estudiaba Económicas se ha vuelto irracional, en cambio ahora pasamos a la economía circular y lucha contra cambio climático, que puede ser un estimulo económico; la lucha contra el cambio climático no debe ser un freno, sino nuevas oportunidades", defendió.

Para ello, es necesario que haya "nuevas formas de producir, emplear formas con menos impacto sobre el medio ambiente". Un desafío que no es "la lucha de un solo sector, sino de todos los ciudadanos para consumir de forma diferente, es una lucha global, que de poco servirá si lo hacemos en Europa si China o Estados Unidos no lo hace también".

Transporte

España también introdujo reflexiones sobre uno de los ámbitos de su conselleria, el transporte. Hizo referencia a la necesidad de mejorar el uso del ferrocarril, y poner solución a "los problemas de la movilidad urbana, que actualmente nos lleva a desplazarnos con un servicio que no tiene suficiente calidad", y que por tanto requiere de más transporte público y menos uso de vehículos contaminantes privados.

A la hora de lograr la disminución de emisiones, "necesitamos un catalizador, como la UJI, que es la casa de la ciencia", y también mencionó el papel de la sociedad y de las elecciones. "Hay un consenso respecto al cambio climático, que está en las agendas de todo el mundo, pero hay fuerzas políticas negacionistas, o aquellas que dicen que no son una prioridad", desgranó España.

Modo de empleo

El conseller finalizó su intervención con tres claves que deben explicar un buen resultado en estas medidas para la salvaguarda del medio ambiente. "En primer lugar debe ser ordenado, y lo hemos visto con el problema de la implantación de renovables, hay que reordenar el tráfico y las instalaciones, y eso debe tener en cuenta a los vecinos y a las comunidades rurales" por las que pasan las instalaciones.

Otra de las reflexiones tuvo que ver con la situación que atraviesan muchas empresas de Castellón, especialmente las del clúster azulejero. "Hay un gap tecnológico, tenemos empresas que deben cumplir con unas normas muy exigentes pero esas normas no les permiten producir y cumplir al mismo tiempo", dijo. No todas las actividades profesionales "tienen el mismo impacto, no es lo mismo el que genera un abogado que un transportistas, y hay que ser empáticos con esa huella más elevada y hay que ayudar desde la sociedad y las administraciones", añadió.

Por último, la tercera pata sobre la que se debe sustentar este proceso es la agilidad a la hora de tomar medidas. "La Administración tiene una asignatura pendiente, todos los organismos tienen que disponer de recursos humanos adecuados y simplificar la normativa, porque de lo contrario no puede ser que la Administración frene lo que pretende impulsar".