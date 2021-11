El rapero británico Elliot John Gleave, más conocido como Example, es la nueva confirmación para el Festival Internacional de Benicàssim (FIB) que se celebrará en la localidad castellonense del 14 al 17 de julio del 2022. El nombre artístico de Example se originó porque las letras iniciales de sus nombres son E.G (Elliot Gleave) son una abreviatura de la frase en latín 'Exempli Gratia', el equivalente a la frase en español 'por ejemplo'.

El cantante se suma al elenco de artistas que la organización del FIB ha confirmado para el próximo año y entre los que se encuentran también la argentina Nathy Peluso, Kasabian, La habitación roja, Cariño, Tyga, Viva Suecia, Lori Meyers o Dorian.

Los promotores del FIB han apostado por todo tipo de artistas para la vuelta del festival internacional que, tras dos años sin celebrarse debido a la pandemia, retornará con más fuerza que nunca al recinto de Benicàssim.

Example es un artista de reconocido prestigio que realizó un remake de la canción de Lily Allen Smile. En 2006 lanzó su primer single What We Made, seguido de You Can’t Rap. En el año 2009 Example lanzó el primer sencillo de su segundo álbum, Watch The Sun Come Up, siendo un hit moderado en el Reino Unido. Logró la posición 19 y estuvo en el top 40 durante cuatro semanas.

Los castellonenses podrán disfrutar de su actuación en el FIB el próximo verano, junto a otros cantantes de renombre.