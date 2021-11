El primer teniente de alcalde de València, Sergi Campillo, destacó en su ponencia sobre las políticas de gestión de residuos de la capital del Turia y su área metropolitana, el salto dado en la inversión en materia de limpieza y recogida, que se ha duplicado, pasando de 50 euros por habitante al año en el 2015 a 100 euros. Asimismo, anunció el inminente contrato de servicio de recogidas y limpieza para los próximos 15 años.

El vicealcalde, quien también es presidente de la Emtre (entidad metropolitana para el tratamiento de residuos), analizó la estrategia de residuos urbanos de València y su área metropolitana, que suman un total de 1,6 millones de habitantes, siendo la tercera del estado y la primera en la Comunitat.

Contenedor marrón

Campillo analizó la implantación del nuevo servicio de recogida de materia orgánica, que empezó en 2016 con pruebas piloto en Benimaclet, Campanar y Sant Marcelí, y se fue incrementando por fases. Asimismo, anunció que este miércoles se presentará la última fase de implementación en el resto de la ciudad, el Eixample, centro, así como barrios del sur que aún tienen el servicio.

Mencionó que la implantación de sistemas puerta a puerta y sistemas de identificación de usuaria por desgracia son aún sin inalcanzables a nivel presupuestario para una ciudad como Valencia.

Contenerización

Mostró un balance de las nuevas filosofías de gestión de residuos que se ejemplifica en el hecho de que, "en 2015 los contenedores de Resto eran los mayoritarios (más del 60%), en 2021 en la actualidad está en el 31% y aún irá a menos, porque vamos a aumentar los contenedores de orgánica".

Plataformas móviles en Ciutat Vella

A continuación pasó a analizar algunas novedades puestas en marcha en València, por ejemplo, que en el norte de Ciutat Vella. ante las dificultades para el acceso de los camiones y la instalación de contenedores de separativa, se ha recurrido a 15 plataformas móviles que están una parte del día. Para ello, se hizo esfuerzo importante de información advirtiendo de que a partir de un día concreto se retirarían contenedores de vía pública y se pondría el otro sistema. "En Palma, donde se instauró el sistema, se disparó la separativa con este sistema", señaló. Además, es una medida que mejora el paisaje urbano y como son vehículos eléctricos disminuye la contaminación urbana y las molestias sonoras", según explicó.

Reciclaje de aluminio

Otra iniciativa ha sido implementar un sistema para el reciclaje de envases de aluminio. La iniciativa se hace en colaboración con Vaersa, Generalitat, e iniciativa privada. Hasta ahora esto iba al vertedero y no se podía recuperar, pero con esta iniciativa sí. Aunque no es una gran cantidad, es importante poder reducir al máximo y reinsertar en el sistema un material caro y que necesita mucha energía para su producción, explicó el vicealcalde, que señaló la campaña informativa Si es Lluent Va al Groc.

Tecnocivismo

El vicealcalde aludió al Congreso Nacional de Smart Cities, en Valencia, que aborda como la tecnología puede ayudar a mejorar las condiciones de vida de nuestras ciudades. Ejemplo de tecnología bien aplicada citó la iniciativa de introducir sondas para detectar el desbordamiento de contenedores y hacer más eficientes las rutas de recogida.

Informadores ambientales

Asimismo, cuentan con informadores ambientales para dar el kit de reciclaje y destacó, en el ámbito de la sensibilización, la iniciativa Lluent al groc, así como la campaña para concienciar del uso excesivo de envases. Una iniciativa que empezó en el Cabañal explicando cómo van a parar al mar y acaban en el sistema digestivo de los peces, así como los ecoparques móviles, y la iniciativa para divulgar la recogida puerta a puerta de enseres.

Contenedores en islas

El responsable de la EMTRE explicó también la agrupación de contenedores en islas (orgánica y envases ligeros, resto, etc) que ha supuesto una bajada de la fracción, resta y que se haya disparado la orgánica y los envases. “Las políticas están funcionando”, señaló mencionando que la calidad del compost generado en la orgánica es infinitivamente mejor y se ha usado en la Horta de Valencia.

Recursos

La entidad metropolitana suma 45 municipios, en donde València, ocupa un peso muy importante la mitad; l'Horta Sur y la norte. En total suma 1,6 millones de habitantes. En cuanto a los medios cuenta con dos plantas de tratamiento en Quart de Poblet y Manises, dispone de 20 ecoparques fijos y 6 móviles, así como vertedero de Dos Aguas de residuos no peligrosos.

Cifras

En cuanto a las cifras, citó la evolución de la cantidad de residuos que acaban en el vertedero, que han pasado de 337.000 en 2015 a 386.000 en 2021. El 60% que entra en las 2 plantas de tratamiento va al vertedero porque no se puede recuperar y el 10% es lo que se devuelve al mercado en forma de subproducto, lo que refleja que se vierte gran cantidad de residuos que no se pueden reciclar y van al vertedero porque se mezclan con la fracción orgánica y no tienen valor comercial.

"Hemos hecho una apuesta muy importante por los ecoparques. Desde 2011 ha aumentado sensiblemente la cantidad de entradas en los ecoparques, pasando de 418.000 de 2021 a 450.000 en 2021 en ecoparques.

Ecoparque móvil autónomo

Aparte, se está trabajando en un prototipo de ecoparque móvil autónomo disponible las 24 horas del día, que tendrá un "futuro muy prometedor".

También se ha informatizado red de ecoparques fijos y móviles, y una app ciudadana, lo que permitirá lo que a partir del 1 de enero permitirá hacer descuentos en la tasa TAMER del recibo del agua.

A su vez se trabaja en un servicio de recogida de plásticos agrícolas durante la campaña.

En definitiva, "la EMTRE ha pasado de ser mero gestor de tratamiento de residuos a ser una entidad que hace política ambiental de gestión de residuos". Así, se han hecho guías metodológicas para la implantación de la recogida de la materia orgánica, para la elaboración de planes locales de residuos, y un plan de educación ambiental, entre otras iniciativas.

Gran reto

"Tenemos un gran reto, con el desarrollo de proyectos Next Generatión para mejorar la tecnificación de las plantas", señaló, explicando también que se trabaja en una línea de recuperación de vidrio en Manises, para cerrar el ciclo del vidrio en el área Metropolitana, en otras plantas ya tenemos separación óptica que permiten tasas de recuperación muy elevada, a la práctica recuperación del vidrio que llega a las plantas, cerrando el círculo de la economía circular.

Educación ambiental

Creamos un departamento de comunicación ambiental, campañas a través de la cultura, un ámbito muy importante para hacer este tipo de cosas. También señaló que se está trabajando en un proyecto de Sostenibilidad en un proyecto llamado Zero Waste porque se pretende hacer una alianza con el mundo del diseño para mejorar la gestión de las políticas de sostenibilidad.

Contrato de residuos

Para finalizar, anunció que se está a punto de licitar el nuevo contrato de recogida de residuos, que estará en unas semanas, que será a 15 años. Señaló que supondrá un aumento importante de recursos y se va a exigir vehículos ecológicos, el número de personas dedicadas a la limpieza y recogida. Además, se van a implementar medidas, para aumentar los requisitos ambientales, aprobado en junta de gobierno.

Más presupuesto para limpieza

En cuanto a la inversión, señaló la evolución del gasto en el contrato de residuos y limpieza desde 2006 hasta 2025-37. "Cuando entramos en 2015 encontramos una situación calamitosa, porque el contrato experimentó una bajada importantísima, efecto de la situación de crisis y el anterior gobierno", señaló. València es una ciudad de 800.000 habitantes, y se dedicaban prácticamente 50 euros por habitante al año entre recogida y limpieza. Ahora, añadió, "hemos hecho un esfuerzo importante ya desde 2017. En este 2022 ya tenemos presupuestados prácticamente 80 millones de euros --se ha pasado a 100 euros por persona--, el contrato siguiente pasará de forma escalonada a 85 y después a 90 millones a partir del 2025. "Esperamos que se hagan buenas ofertas que mejoren sensiblemente la recogida y limpieza de nuestra ciudad", concluyó.

Plan local de residuos

Entre los retos del plan local de residuos, señaló ir alcanzando los retos de separativa y recogida que marca la UE; agrupar contenedores en islas, mejorar la tasa contenedores / habitante, elevar la cifra de educadores ambientales y la agrupación en islas. En cuanto al plan de educación ambiental, señaló que es un proceso participativo al que se ha consultado a 55 entidades y en materia del EMTRE señaló que hay que seguir tecnificando plantas, reducir al máximo los residuos del vertedero, mejorar las ratios de separación en origen (sobre todo el 35% de impropios que llegan al contenedor marrón).