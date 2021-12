La industria se enfrenta ante uno de los más grandes desafíos de los últimos tiempos, ante la necesidad de reducir sus emisiones y ser más eficientes desde el punto de vista medioambiental. Para resolver con éxito esta ecuación deberá ir de la mano del conocimiento científico. Y el papel que históricamente ha ejercido el sector cerámico de Castellón puede ser un espejo en el que reflejarse. Esta es la principal idea lanzada en la mesa redonda de la segunda jornada del Ecoforum, dedicada al papel de las empresas de la Comunitat ante la economía circular.

Un encuentro que contó las relevantes intervenciones del científico castellonense Avel·lí Corma, premio Príncipe de Asturias y premio Jaime I; la catedrática de la UJI María Jesús Muñoz, experta en economía sostenible; y la secretaria autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Paula Tuzón. La investigadora de la Universitat Miguel Hernández de Elx Ana García fue la moderadora.

"Ir al unísono"

Todos los participantes arrancaron sus intervenciones con la idea de que los cambios en los modelos productivos requieren de innovación. "A los desafíos y grandes alianzas hay que ir al unísono entre las empresas, los centros tecnológicos, las universidades y los centros de investigación, que tienen que plantear problemas a largo plazo, pero que en estos momentos tienen una mayor urgencia", destacó Corma.

María Jesús Muñoz remarcó la experiencia vivida en Castellón. "Hay sectores que trabajan más con la universidad, como ocurre en el sector cerámico, con un instituto de investigación potente; hay que trasladar esta experiencia de éxito entre tejido productivo e investigador", argumentó. Por su parte, Tuzón, expuso que en el pasado "las guerras supusieron avances tecnológicos por necesidad; ahora no estamos en guerra, pero sí en un momento de necesidades que generar oportunidades y hay que subirse a este carro".

El papel de las alianzas

Tener conciencia del papel de la alianza entre empresas e investigadores es crucial, como también tomar conciencia de los trabajos ya desarrollados. En este sentido, Corma aludió a que en 1987 "publicamos nuestros primeros trabajos de conversión de la biomasa en productos químicos, pero tuvieron cero eco". En casos como estos la investigación no siguió adelante porque en aquel momento no eran económicamente viables. Tuzón añadió que por el camino "inventamos cosas que no sabemos para qué son; de cada diez, ocho se quedan en el camino, pero hay dos que pueden ser revolucionarias".

Otra aportación fue la reflexión de Muñoz sobre "el concepto de sostenibilidad, que no es lo mismo que renovable o limpio, por lo que la universidad es el lugar idóneo para discutir sobre esto, en base a datos, resultados y análisis de impactos".

La industria en el futuro

La esperanza está depositada en las energías renovables, pero Avel·lí Corma advirtió de que sería "preocupante pensar que con el hidrógeno verde en el futuro se podrán hacer las cosas como hasta ahora; para producirlo hay que tener más eólicas y solares, y la Comunitat es una de las autonomías con menos capacidad en estos momentos". Al mismo tiempo indicó que hay "posibilidades abiertas, como con el CO2 que emitimos", con el fin de estudiar cómo reaprovecharlo dentro de la misma industria.

En cuanto a los problemas de suministro en las cadenas de producción y la escalada de precios de las materias primas, los expertos coincidieron en señalar que desaparecerá el desabastecimiento, pero consideran que bajarán los precios al mismo nivel de los primeros meses del año.