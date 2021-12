El director del Instituto Universitario de Tecnología Cerámica (ITC), Enrique Sánchez Vilches, defendió este martes en el Ecoforum la colaboración público privada para lograr la descarbonización de la industria y defendió que no se entiende la descarbonización sin la economía circular.

Sánchez Vilches trasladó la experiencia del ITC y aportó su visión de lo que puede ser la descarbonización para la industria cerámica, desde la experiencia de los 30 años del Instituto así como vislumbrar qué puede suceder en 2030, en que se plantea reducir a la mitad las emisiones de CO2, y 2050, en que se propone dejarlas prácticamente a cero.

El director del ITC señaló que "el Pacto Verde nos sitúa en un reto muy exigente, es casi un órdago lo que nos plantea, ya que la industria cerámica es muy intensiva en el consumo de materias primas y energía". Por tanto, señaló, hay que adaptar procesos, tecnologías y diseño de producto.

España es el quinto productor mundial de azulejos, el primero de la UE. Y 90% de él se produce en Castellón, por lo que es un sector muy importante para la provincia. No obstante, señaló que en Europa, "afortunadamente no somos líderes en emisiones; estamos en 4º posición, lejos de la siderurgia, cemento, química y supone escasamente 5% de las emisiones de C02". Por ello, vaticinó que probablemente no lideremos determinados cambios tecnológicos y si lo hacemos será mediante colaboraciones intersectoriales.

Hoja de ruta

Sánchez Vilches analizó la hoja de ruta, basándose en la plataforma Process por Planet. Apuntó que "este desafío implica que hay que repensar casi todo el proceso y acoplarnos con el sector energético".

Aprovechar residuos y subproductos

Resalta la contribución de las materias primas secundarias en la descarbonización, lo que consiste en aprovechar los residuos y subproductos. Actualmente solo un 12% de las materias primas secundarias se aprovecha. Para convertir un residuo en materia prima hay que trabajar, para que dé un valor a la composición donde se va a usar.

España, exportadora de hidrógeno verde fotovoltaico

También apostó por la colaboración intersectorial. Hizo referencia a que es necesario cambio de paradigma, para el paso a una economía circular. Residuos, agua, subproductos, emisiones de C02. Señaló que la nueva industria, tiene que ser generadora de materias primas, la circularidad hay que entenderla en pequeños hubs o áreas y en Europa. En el ámbito de la circularidad energética en Europa, España será un generador de hidrógeno verde fotovoltaico, exportador).

Descarbonización del sector cerámico

En cuando al proceso de descarbonización del sector cerámico, señaló que hay 3 etapas clave, la molienda y atomización, el secado y la cocción. En cuanto al consumo energético, señaló que más de la mitad está asociado con la cocción y el resto se reparte entre las otras 2 etapas. Hay paralelismo entre consumo energético y emisiones de CO2, porque básicamente el consumo energético es energía térmica proveniente de quemar gas natural, que de la combustión genera dióxido de carbono, aunque hay 18% de emisiones asociadas al proceso, que no a la combustión.

Basándose en el documento UE, se analizó lo que se está haciendo y lo que queda en vías de desarrollo.

1) Renovables

Hay procesos térmicos de baja temperatura donde se pueden integrar determinadas energías renovables, como pueden ser la solar energética, fotovoltaica, geotérmica.

2) Reutilización del calor

En el ámbito de la reutilización del calor , el sector ya lleva una trayectoria en el reaprovechamiento del calor en los procesos por lo que ahora hay que ganar punto a punto, en vez de dar un gran salto. No obstante, señaló que existe un 25% 50% de calor residual que se puede y debe aprovechar. Dio algunos ejemplos de aprovechamiento en los que se está trabajando, como el proyecto Water UJI (implementar la eficiencia para procesos de condensación de agua en chimeneas de atomizadores, que generan vapor de agua que no se está aprovechando). Con membranas cerámicas hidrófila y polimérica hidrófoba para aprovechar agua y energía.

3) Electrificación de procesos térmicos.

En cuanto a la electrificación de procesos térmicos señaló que ya están en el mercado las bombas de calor para transformar energía eléctrica en térmica; el desafío consiste en conseguir aumentar la temperatura para ofrecer un calor de más temperatura (+150º).

Es posible también electrificar procesos de temperatura más baja (el secado, por infrarrojos, microondas, pila de hidrógeno).

4) Integración del hidrógeno

El hidrogeno se integrará si o si en el proceso cerámico, señaló, pero existen distintas formas de acometerlo y supone desafíos. La hoja de ruta para la industria para 2030 incluye una previsión del 25% de producción de hidrógeno verde. "Seguro que vamos a tener hidrógeno verde para ese año", señaló. La mayor aplicación para la industria cerámica, señaló que es para procesos térmicos de muy elevada temperatura. Hay dos importantes desafíos, el transporte y conducción del hidrógeno es una de ellas. Se puede aprovechar la infraestructura actual pero la estructura del hidrógeno es muy compleja. Además hay que introducir mecanismos para el transporte y conducción de gas hidrógeno. Fabricantes de hornos ya están trabajando (actualmente hasta 20-30% de hidrógeno es posible mezclándolo con gas natural, pero plantea muchos desafíos de seguridad y manejo. En cuanto a la cogeneración de hidrógeno, la hoja de ruta plantea que estará disponible para 2030, pero existe la microcogeneración con pila de hidrógeno, un dispositivo de alta eficacia e interés para el sector.

5) Eficiencia de recursos y energía

En cuanto a eficiencia de recursos y energía ya hay una serie de acciones que se vienen haciendo. Por ejemplo, disminuir el consumo de recursos, reduciendo el espesor de baldosas; ecodiseño, atomización, diseños más pequeños, reutilización agua extracción de energía y digitalización.

Reconoció que es difícil reducir el espesor de las baldosas, lo que supone un desafío, cuando y precisamente el mercado está pidiendo baldosas cada vez más grandes, pero es una línea de investigación que está ahí y se pueden hacer, por ejemplo, láminas. En el ámbito del ecodiseño, destacó el proyecto Iceberg, el que está trabajando Keraben productos a partir de residuos de demolición; se habla incluso de producir baldosas con 100% de residuos de demolición. También señala que las empresas españolas ya están pensando en Ecodiseño. Citó el caso de Color Onda, con la colocación sin obra de baldosas con recubrimientos imantables que permiten pegar la baldosa como si fuera un imán o Real Onda, baldosas reguladoras de humedad que, con su recubrimiento poroso regulan en el interior de viviendas la humedad y reducen uso de aire acondicionado.

La atomización supone alrededor del 35% agua que hay que evaporar, con un consumo energético grande, habló del planteamiento de granular lo que permite usar dicho polvo para la fabricación de baldosas. Las ventajas son que no hay consumo de energía térmica, solo eléctrica, permite usar materias primas secundarias en la mezcla y electrificar. Para hacerlo más sostenible el proceso de atomización habló de 2 cuestiones, recuperar mediante intercambiadores de calor de las chimeneas y trabajar con hidrógeno o cogeneración en el quemado

En cuanto al secado, consideró que es factible y seguro la electrificación de los secaderos (uso pilas de hidrógeno).

Respecto a la digitalización, señaló que ya se hace en España, que lidera los procesos de impresión digital para decorar, pero se trabaja en toda la decoración, por ejemplo, que el esmaltado sea digital y en seco.

En cuanto a la cocción, señaló que en la combustión hay que pensar en hidrógeno, pero existen soluciones transitorias, como el blending, mezclar con gas natural o la metanización del hidrogeno mediante dióxido de carbono

Conclusiones

Como conclusiones, apeló a la flexibilidad, la adaptación de productos y procesos va a ser algo continuo, la ingeniería de procesos va a tener algo que decir; por supuesto no se entiende descarbonización sin economía circular; es interesante la pila de hidrógeno porque su componente esencial es cerámico, lo que permitiría no solo integrarla en los procesos sino también diversificar el sector, la colaboración intersectorial y el desarrollo de proyectos mediante la colaboración intersectorial, avanzar mediante proyectos demostradores mediante la colaboración público privada.