A menos de un mes para que lleguen definitivamente las navidades, se acerca uno de los puentes más esperados del calendario: el de la Constitución. Los días 6 y 8 de diciembre son festivos nacionales ya que se celebra el día de la Constitución y la Inmaculada Concepción. Tras más de un mes desde el último puente, el de Todos los Santos, llega otra cita marcada en rojo en las agendas de los trabajadores y los estudiantes.

Cabe tener en cuenta que este año, con el fin de las restricciones, serán muchos los que aprovecharán para hacer los viajes que no pudieron hacer el año pasado. Además, este año cae la particularidad de que se pueden hacer cinco días seguidos de fiesta, ya que el día 4 y 5 caen en fin de semana.

No obstante, dependiendo del calendario laboral y escolar de cada municipio, se hace o no puente el día siete de diciembre. Como cada comunidad tiene un almanaque diferente, aunque vamos a puntualizar si en Castellón es festivo o no.

El Consell acordó a finales del año 2020 cuál serían los días que se considerarían festivos y retribuidos y no recuperables. Por ello, dictaminaron que en Castellón el día siete de diciembre no es considerado festivo. Misma suerte correrán los estudiantes ya que las aulas permanecerán abiertas durante esa fecha, aunque estos podrán disfrutar de vacaciones desde el 22 de diciembre hasta el 7 de enero.