Testimonio de un castellonense: «Hace 31 años que tengo VIH, fui de los primeros»

Detrás de los números hay historias como la del presidente de la Asociación Ciudadana Contra el Sida de Castellón (Casda), Manuel de Gregorio, quien narra cómo han sido estos últimos 31 años de su vida, ya que le diagnosticaron VIH con solo 26 a finales de los años 80. Dar visibilidad a los infectados no resulta fácil por las reticencias de la mayoría de ellos, pero Manuel cree que es importante lanzar un mensaje de esperanza y positividad.

«Fui de los primeros a los que se les diagnosticó en la provincia, yo me infecté porque consumía sustancias intravenosas, me dijeron que mi esperanza de vida era de cinco años, pero aquí estoy, aunque he estado tres o cuatro veces crítico por patologías asociadas», señala este castellonense que tiene un hijo de 18 años sin carga viral, al igual que su pareja.

Con el paso del tiempo empezó a tomar conciencia, según iba teniendo perspectivas de futuro. Volvió a su casa y empezó una nueva vida. Asegura que nunca ha sentido rechazo social y que esta enfermedad le ha permitido tener un mejor conocimiento de la salud y la vida. Su mensaje para alguien recién diagnosticado es claro. «Ahora tiene la oportunidad de tratarse y proteger mejor a los que quiere», señala Manuel, un gran activista del sida.

Día Mundial de la Lucha contra el Sida

Eliminar cualquier tipo de estigmatización social y la detección precoz de la enfermedad siguen siendo los principales retos encima de la mesa con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, que se celebra hoy con diferentes charlas y la lectura de un manifiesto en la plaza Huerto Sogueros de Castelló.

Un total de 354 personas recibieron un diagnóstico de VIH el año pasado en la Comunitat Valenciana, y en torno a 14.553 tenían cronificada la infección. Estas cifras sitúan la tasa autonómica en 6,99 casos por cada 100.000 habitantes (un punto por debajo de la media nacional), mientras que en Castellón es todavía inferior al marcar 4,73.

Perfil de los nuevos diagnosticados

La mayoría de nuevos diagnósticos en la Comunitat fueron hombres, en una proporción de 5 a 1 respecto de las mujeres. En varones, la franja de edad que concentró más casos fue la de 20 a 44 años. Respecto a la vía de transmisión, las relaciones sexuales sin protección entre hombres homosexuales y bisexuales representaron casi la mitad de los casos. La transmisión fue heterosexual en el 22,1% de casos.

Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, la Conselleria de Sanitat insiste en la importancia del diagnóstico temprano no solo para frenar la destrucción del sistema inmunitario de la persona afectada, sino también para evitar transmitir el virus a otras. En este sentido, los antirretrovirales pueden llegar a hacer que la carga viral en la sangre sea indetectable y los fluidos sexuales que hasta ese momento eran infectantes dejan de serlo.

Casos en el limbo

La Asociación Ciudadana Contra el SIDA de Castellón (Casda) es una de las entidades de referencia en la provincia en esta materia, gracias a la labor de diagnóstico y acompañamiento que realizan. Casda pone el foco en la necesidad de detectar cuanto antes la infección, gracias a las pruebas rápidas que se realizan en solo 15 minutos. El integrado social de la asociación, Moisés Agustín, apuntó que cada vez el perfil responde a un hombre más joven y puso el foco en que la mediación resulta clave para la normalización de la enfermedad. Se calcula que entre un 15 y un 18% de los infectados desconocen que padecen VIH.

Uso del preservativo

La prevención es fundamental. El director de Salusex y catedrático de Psicología Clínica de la Salud de la Universitat Jaume I de Castellló (UJI), Rafael Ballester, explica que, en la última encuesta realizada por este equipo de investigación a un total de 826 estudiantes de esta universidad entre 18 y 30 años, solo un 41% de mujeres y 36% de hombres utilizan siempre el preservativo en el coito vaginal, porcentaje que se reduce al 29% y 37% respectivamente en la penetración anal y apenas el 3,5 y 2,3% en el sexo oral. Informa C. Tomás.