Enric Nomdedéu: "Ser fontanero ofrece mejores salidas que muchas carreras universitarias"

Secretario autonómico de Empleo desde el 2016, para Enric Nomdedéu (Castelló, 1961) esta ha sido una buena semana. Noviembre ha marcado un hito en el mercado laboral de la Comunitat, con una baja histórica del paro y un récord de afiliación a la Seguridad Social. Técnico superior en Relaciones Industriales, diplomado en Relaciones Laborales y licenciado en Ciencias del Trabajo, su trayectoria política ha estado ligada al Bloc y a la ciudad de Castelló, donde ejerció entre otros cargos, el de vicealcalde y portavoz municipal.

Hay varios sectores en Castellón como hostelería, transporte, construcción, fontanería, carpintería o agricultura que llevan semanas advirtiendo que no encuentran profesionales cualificados y no lo hacen en una provincia donde la cifra de parados, pese al descenso, supera los 38.000 personas. ¿Qué está pasando?

La falta de mano de obra cualificada en determinados sectores es un problema global que afecta, no solo a Castellón, sino a todas las comarcas valencianas. Tiene que ver con la percepción que se tiene de determinados oficios. Por esa razón, estamos en permanente contacto con los sectores económicos que demandan personal cualificado por hacer entender que todos estos oficios ya no son cómo hace 40 años. Están tecnificados, son menos pesados, más seguros, mejor pagados. Estamos trabajando para hacer entender que una carpintera, un soldador, tienen un futuro laboral estable y con condiciones laborales y económica incluso mucho mejores que las de un licenciado. No obstante, cuesta mucho cambiar la imagen que tenemos en la mente de determinados trabajos.

Usted ha sido crítico con empresas de la hostelería de Els Ports, a las que ha acusado de no llamar a las puertas adecuadas a la hora de buscar trabajadores. ¿Qué está haciendo mal el sector?

En absoluto les acuso de nada, todo lo contrario. Desde el momento en el que fuimos conscientes de los problemas que tenían en determinadas zonas de Castellón para encontrar mano de obra nos pusimos a su disposición para buscar soluciones. Convoqué y me reuní con los ayuntamientos implicados. Lo que les explicamos es que, en el servicio público de empleo, no teníamos ninguna de esas ofertas. Y en esas condiciones no podíamos serles útiles. Lo que hice fue pedirles que nos hagan llegar las ofertas para poder ayudarles. Y comprometernos en la búsqueda intensiva de candidatos en especial en las plazas de más difícil cobertura. No hay garantías, pero nos esforzaremos por poner en común demanda y oferta. Piensen que los propios alcaldes nos recordaban que en muchos de sus municipios no hay viviendas para alquilar. Esto tampoco ayuda.

"Que la hostelería en Castellón lleve ocho años sin convenio no ayuda a solucionar la falta de trabajadores Enric Nomdedéu - Secretario Autonómico de Empleo

También ha acusado al sector hostelero de pagar poco a los trabajadores. ¿Cree que si una empresa no encuentra mano de obra cualificada es porque las condiciones que ofrece son malas?

Rodrigo Rato dijo Es el mercado, amigo” y Joe Biden afirmó: Pay them more. Son dos reconocidas voces del liberalismo económico. El problema es más complejo, pero sin duda que el sector lleve ocho años sin convenio, no ayuda. Hay dos tipos de personas que trabajan en hostelería. Los profesionales con vocación, que son nuestra mejor tarjeta de visita para el turismo y que dan valor a sus empresas, y aquellas personas que ven la hostelería como un refugio temporal pero que no es su vocación. Trabajan muchas horas, cuando los demás descansamos, en festivos… O te compensa o no te interesa. Se trata, insisto, de un problema complejo y que requiere del trabajo conjunto de todos los actores.

Los empresarios muchas veces lamentan que la formación no se adeúa a las necesidades del tejido productivo. ¿Qué se puede hacer para corregir ese desequilibrio?

Y tienen toda la razón. De hecho, me encontré con este problema cuando llegamos al Consell. La formación profesional ofrecida por Labora o por Educación no se adecuaba a lo que los sectores pedían. Le pongo un ejemplo; en el l Espai Labora Formació de Castelló ofrecíamos formación para la cerámica con tecnología caduca. Hoy es el Centro de Referencia Nacional del Vidrio y la Cerámica y vienen desde Gran Bretaña a formarse. Entendimos el problema y lo estamos solucionando de la mano de las empresas, que son colaboradoras imprescindibles.

"En el juicio (por el caso de los sobres) se impondrá la verdad, aunque el daño hecho es irreparable. Estoy cabreado, pero tengo demasiado trabajo como para que esto me distraiga más de la cuenta" Enric Nomdedéu - Secretario autonómico de Empleo

¿Cree que se forman demasiados universitarios y pocos especialistas en ramas como la fontanería o la carpintería? ¿Peligran los oficios de toda la vida?

No sobran universitarios, ya que estamos en porcentajes similares a nuestros socios europeos. Lo que tenemos es un muy bajo porcentaje de FP. Siempre tendremos que arreglar un grifo, cambiar una puerta, soldar una instalación… El mercado de reformas en la vivienda vive un momento de crecimiento… La sociedad se mueve, las vocaciones se desplazan, es cíclico. La falta de profesionales es temporal, pero no peligran. Necesitamos que este mensaje cale. Ser fontanero, carpintero, conductor, soldador o instalador de suelo cerámico hoy mismo ya ofrece mejores condiciones laborales y más garantías de trabajo que no pocas carreras universitarias.

Los últimos datos del paro han dejado cifras históricas tanto en la Castellón como en la Comunitat. ¿Cómo piensa que se comportará el mercado laboral provincial en los próximos meses?

La evolución está siendo positiva, pero en poco tiempo hemos podido ver como un virus microscópico o un barco en el Canal de Suez puede poner en jaque todo nuestro sistema económico. Es muy voluble. Y muy dependiente. Si entendemos eso y actuamos, el futuro puede ser mejor. Hay que seguir reindustrializando, competir en estándares de calidad y no por precio. Tenemos mucho potencial, y debemos aprovechar las enseñanzas para disminuir la dependencia del exterior y consolidar los empleos de calidad.

El Gobierno está debatiendo y analizando en estos momentos la derogación de la reforma laboral del 2012. ¿Está de acuerdo?

Derogar nos lleva al pasado. Yo prefiero mirar hacia delante. Lo que necesitamos es una revisión de la legislación laboral, que se adecue a la realidad actual. Hay que legislar sobre teletrabajo, sobre el trabajo por objetivos… Y sí, hay cosas que corregir. Tenemos demasiados modelos de contratos que en la práctica han precarizado el mercado. Y hay que devolver a la centralidad el dialogo social, la negociación colectiva y la concertación social. Los convenios colectivos de sector deben primar sobre los de empresa. La cláusula de descuelgue ha resultado fatal para todas las partes.

El 12 de enero se sienta en el juzgado por el llamado ‘caso de los sobres’, en el que el PP le acusa de malversación de caudales públicos. ¿Qué espera del juicio?

Justicia y reparación, pero me tendré que conformar con la justicia. Recordemos que la fiscalía jamás nos ha acusado de nada. Al contrario, mantiene que no hay ni falta ni delito y pide la libre absolución con todos los pronunciamientos favorables. Estamos ante una persecución enfermiza por parte del PP, que empezó con la demanda por derecho al honor, que ya les gané en los tribunales. La verdad se impondrá. Pero el daño hecho es irreparable. En lo personal y familiar, en lo político, en lo económico manteniendo 4 años el pleito, en lo electoral... Estoy cabreado, pero tengo demasiado trabajo como para que esto me distraiga más de la cuenta.