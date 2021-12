La vivienda nueva en Castellón sube y toca techo en 2.700 €/m2

Que el boom por las viviendas unifamiliares en Castellón se ha disparado con la pandemia es un hecho, pero la escalada de las materias primas ha encarecido los proyectos inmobiliarios con precios de venta final de entre 200 y 300 euros más el m2 desde principios de año hasta ahora, y con previsión de mantenerse elevados en 2022.

En la capital de la Plana los inmuebles de nueva construcción, de altas calidades y en ubicaciones cotizadas, registran su pico más alto en una década e incluso de la serie histórica, «con viviendas que en enero costaban 2.400 euros el m2 y que ahora se venden por 2.700». Así lo detalló el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en Castellón, Francisco Nomdedeu, quien explicó que los profesionales del sector ya han constatado «un aumento del precio de la vivienda nueva, que se centra sobre todo en la capital, y que no se observan por ahora en otros municipios. Pensamos que en 2022 seguirá esta línea de incremento, mientras las circunstancias sean las mismas en la economía y la concesión de créditos. Algo que ha influido directamente son los materiales pero también la elevada demanda».

En el sector de la construcción, Sergio Pardo, de Grupo Pardo, explicó que el precio de construcción del m2, lógicamente, ha ido al alza en este 2021 porque «está subiendo todo: aluminio, hierro, madera, cerámica, hormigón, mano de obra, etc. De hecho a partir del 1 de enero del 2022 ya nos han notificado un incremento del precio del hormigón de 8 a 10 euros el metro cúbico, sin previo aviso. Nos va a afectar a las actuaciones comprometidas para el año 2022 y puede repercutir en una obra entre 3.000 y 4.000 euros según lo grande y material necesario».

De piso a unifamiliar

Construir una vivienda unifamiliar de 200 ó 300 m2 en Castelló antes podía costar a inicio del año unos 1.200 euros el m2 construido --no el final de venta-- y ahora se ha elevado a unos 1.400 euros de media. «Pude haber casos de 2.000 euros el m2, según calidades y acabados, que también determinan y varían el precio. En una promoción de edificios, para un piso los números cambian. Unos 800 euros el m2 en este caso sería la media», señaló al respecto Pardo.

«En cuanto a las obras ya con contratos firmados --explicó-- con el precio ya cerrado no se repercute al cliente y el incremento de costes va en perjuicio del beneficio del constructor».

Para los proyectos de nuevas casas, eso sí, que se están valorando ahora, sí son más caras y se tiene en cuenta ese aumento de costes en el precio final. Con todo, añadió que «sigue habiendo una demanda espectacular de viviendas unifamiliares. Está llegando el caso de tener que decir que no porque no hay empresas para ejecutarles la obra. Vamos a tope incluso para elaborar los presupuestos. A veces se puede hacer presupuesto pero no iniciar la obra. No hay suficiente personal».

40 personas en lista para comprar

En Castelló se está construyendo mucha unifamiliar en Lledó, Gran Vía, Sensal. Y en Benicàssim, se da mucha petición de parcelas para hacerse casas. «Es tal la demanda que en una reciente promoción de este tipo en Gran Vía de Castelló pusimos la valla publicitaria hace una semana y ya tenemos 40 personas interesadas apuntadas, antes incluso de iniciar la comercialización la semana próxima. Son 220 m2 de casa y salen con un precio final a partir de 520.000 euros, pero con todo ya incluido (desde los gastos de arquitecto al solar, la licencias, seguros, etc.)», indicó.

La autopromoción de chalets se aplaza al subir los gastos: "Ahora construir esta casa cuesta 100.000 euros más" La escalada de costes ha llevado a algunos particulares a decidir iniciar más adelante su proyecto de vivienda unifamiliar. «La autopromoción de chalets, con subida de precios del material y mano de obra, se está frenando. Por ejemplo, hay proyectos parados en Vila-real, con licencia de obras desde febrero, que se iban a iniciar y se posponen», indican fuentes del sector. «Los clientes se decidieron pensando que se iban a gastar 200.000 euros en construir la casa y el último presupuesto rondan los 300.000. Los costes están altísimos y la mano de obra también. Si montas pladur a 30 euros el m2 y ahora te piden 3.000 metros para muchas obras, lo subes a 40. Y si buscas mano de obra menos cualificada, eso alarga la duración del proyecto y te gastas más por otro lado», avisan.



