¿Cómo se ahorra luz y gas en Castellón? Las estrategias de cada 'casa' son diversas y Mediterráneo ha salido a la calle para testar la opinión de los castellonenses. ¿Cómo llevan el encarecimiento de la luz y el gas, lo notan en la factura, qué intentan hacer para ahorrar y así pagar un poco menos y qué hábitos van a adoptar ante la progresiva llegada del frío y del invierno? «Intento estar lo mas activo posible y salir a pasear o acostarme pronto.

Por el momento, todavía no he puesto la calefacción y, si no es un frío extremo, intentaré no hacer uso de ella porque los precios son desorbitados», explica Pedro Gonell. «Cuando se utilice cada día la calefacción, durante el invierno, se disparará todavía más el gasto energético, y lo peor es que aún no se vislumbra ninguna solución en España», lamenta.

Cambio de contratos y elección de energía

Hogares de Castellón con servicio de luz y gas contratado están pensando en prescindir del gas o incluso ya lo han hecho. Mientras que en otros casos han decidido no hacer uso de los radiadores eléctricos y comprar estufas que funcionan con gas butano.

Renovación de electrodomésticos

El cambio a electrodomésticos eficientes lo recomienda, y mucho, José Antonio Cubertorer. En su caso efectuó la renovación coincidiendo con una reforma en su casa y por su experiencia se nota mucho en la factura, que baja con estos aparatos más eficientes. «Aunque de entrada los precios son más caros, se nota en un menor consumo de luz», indica.

Reclamaciones de hogares y autónomos

En la Unión de Consumidores de Castellón (UCE), el delegado provincial Juan Carlos Insa constata que «se han incrementado las reclamaciones en las que se discute el importe de la factura al considerarse mucho más elevado de lo habitual, tanto de particulares como de autónomos (aunque no seamos competentes para tramitar las de estos últimos al no tener la condición de consumidores)».