La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a naranja la alerta en Castellón por vientos. El aviso se activará el viernes para el interior de la provincia, puesto que las rachas máximas pueden alcanzar los 100 km/h.

El viento, de componente oeste, azotará estas comarcas --el Alt Maestrat, Els Ports, l'Alcalatén, l'Alta Maestrat y el Alto Palancia-- durante prácticamente toda la jornada. No en vano, la alerta está activada desde las 6.00 a las 23.59 horas. Hay que recordar en este sentido que las previsiones de Aemet se revisan constantemente, por lo que aún no se puede anticipar si la situación tendrá continuidad el sábado.

El resto de la provincia no se libra de las fuertes rachas, ya que hoy está activa en todo el interior la alerta amarilla por vientos de hasta 90 kilómetros por hora, sobre todo en zonas altas más expuestas, como detallan desde la agencia.

Se da continuidad de este modo a la situación meteorológica de los últimos días, que ha hecho que, por ejemplo, el miércoles los bomberos de Castelló tuvieran que actuar hasta en cuatro ocasiones por este motivo. Hace menos de dos semanas, los vientos llegaron a los 109 kilómetros por hora en Castellón.

Temperaturas y lluvias

En cuanto a las temperaturas, la previsión de Aemet contempla un fin de semana con registros suaves sobre todo en el litoral, donde las máximas pueden alcanzar el sábado los 21 grados.

Respecto a las lluvias, el panorama que pinta la agencia es bastante tranquilo cara a los próximos días y solo durante la tarde del viernes podrían registrarse precipitaciones en el norte de la provincia, tanto en costa como en interior, aunque en principio no se prevé que sean de importancia.

Margen de error

No obstante, hay que recordar que la meteorología es una ciencia predictiva que no suele equivocarse pero que no es exacta al 100 % y menos en estas fechas, cuando la variabilidad atmosférica es mucho mayor que en invierno. Así, es posible que caigan chaparrones o tormentas intensas en un punto y que, sin embargo, no llueva a 10 o 20 kilómetros de distancia, lo que exige extremar las precauciones porque la tormenta puede sorprendernos en cualquier momento o lugar y, como advierte la Aemet, dejar lluvias localmente intensas e ir incluso acompañada de granizo.