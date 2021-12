Los juzgados contenciosos de Castellón padecen el mayor atasco de España

Los juzgados de lo Contencioso de Castellón -- aquellos que resuelven los conflictos entre entre ciudadanos o personas jurídicas y las Administraciones Públicas-- presentan el mayor atasco de toda España. Así lo muestran los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que sitúan la tasa de pendencia de esta jurisdicción en 9,11 en la provincia , una cifra que triplica a las de Valencia (2,56) y Alicante (3,13) y que se erige como la más elevada del país.

Y es que aunque la Comisión de Sala de Gobierno del TSJCV del pasado 6 de octubre ratificó el nombramiento de una jueza sustituta como refuerzo transversal de los Juzgados de lo Contencioso 1 y 2 de Castellón --una medida sujeta al cumplimiento de un plan de trabajo y que puede ser prorrogada--, los datos muestran que la carga de trabajo es muy elevada y el apoyo otorgado, insuficiente.

Reivindicaciones

Tanto es así que la primera reivindicación de la jueza decana, Sofía Díaz, respecto a creación de nuevos órganos en la memoria relativa al año 2020 fue la aprobación del tercer juzgado de lo contencioso. «Han tenido una entrada media de 1016 asuntos por juzgado en el 2018 ; de 924 en el 2019 y 600 asuntos en 2020, cuando el módulo de entrada fijado por el CGPJ es de 570 asuntos por órgano y año», sostuvo Díaz.

Además, la jueza decana abogó por implementar, asimismo, el Juzgado de lo Penal número 5 (una reivindicación ya histórica) y por asignar también dos jueces al juzgado de lo Mercantil, sin necesidad de crear otro órgano.

Por lo que respecta a las posibles causas del gran atasco en los juzgados de lo contencioso de Castellón, fuentes judiciales y sindicales consultadas por este periódico no supieron ofrecer una explicación. Sí puntualizaron que en materia de las resoluciones de la Generalitat Valenciana relativas al coronavirus que requieren un aval judicial (confinamientos, toques de queda etc.) es el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) el competente. Así pues, la litigiosidad relativa a la pandemia no habría afectado a los dos juzgados de Castellón, cuya tasa de resolución --de 0,75-- tampoco es especialmente buena y se sitúa en el puesto 38º.

La situación de las jurisdicciones de penal, civil, social y mercantil no es tan negativa como la de contencioso. En términos generales, la tasa de pendencia de Castellón es de 2,79, la séptima más alta de España en una lista encabezada por Cuenca (3,76).

Los juzgados de la Comunitat ingresan 1.675 pleitos cada día

Los juzgados y tribunales de la Comunidad Valenciana registraron un total de 150.834 nuevos asuntos entre julio y septiembre de 2021, lo que significa un 4,2% menos que en el mismo periodo de 2020, según revela el informe estadístico. Dicho de otro modo, los órganos valencianos reciben 1.675 pleitos nuevos al día.

En el periodo analizado, se resolvieron 145.360 asuntos, un 4,6% menos que el mismo periodo del año anterior. Además, 300.505 quedaron en trámite al final del trimestre, esto es, una reducción interanual del 5,5%.

La actividad registrada en los tres primeros trimestres de 2021 vuelve progresivamente a la normalidad tras un año 2020 durante el que, como consecuencia de las especiales circunstancias causadas por la crisis sanitaria, se habían observado fuertes reducciones en el ingreso de asuntos en el primer y, especialmente, segundo trimestre.