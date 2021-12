Ocho horas de negociación no fueron suficientes para alcanzar un acuerdo en la negociación del convenio de los empleados del sector de la limpieza de edificios públicos y locales de Castellón. Por ello, ahora tendrán que votar si retoman la huelga, tal y como habían acordado, a partir del lunes 13 de diciembre.

Ocho horas

Las partes estuvieron reunidas desde las 10.30 horas hasta las 16.30 horas, pero sin lograr un consenso que permitiera satisfacer las pretensiones de ambas. Por ello, se emplazaron a volver a reunirse el día 15 a las 10.30 horas.

Ahora los sindicatos convocarán a sus delegados. Tendrán que decidir si, como acordaron, retoman el paro indefinido. UGT por ejemplo ha convocado una asamblea para hoy por la tarde. Hay que recordar que el día 29 decidieron aplazar el paro indefinido que mantenían desde hacía ocho días, pero que lo retomarían si fracasaba el diálogo.

Huelga de 8 días

El pasado lunes 22 de noviembre el colectivo inició una huelga indefinida para reclamar un salario digno y un convenio justo, después de que el 17 de noviembre concluyera sin acuerdo la reunión del Comité de Arbitraje Laboral (TAL).

El salario

Tras dos años con el salario congelado, su convenio colectivo mantiene una retribución en la categoría de limpiador/a mayoritaria en el sector, de 12.670,70 euros al año (incluyendo el plus de transporte), muy por debajo del salario mínimo interprofesional. La patronal propone a partir del 2022, establecer un salario anual de 13.510 euros (que es el sueldo mínimo legal que deben cumplir las empresas, por lo que no supondría incremento alguno). La compañías planteaban un convenio vigente durante cinco años, eliminando el plus de transporte y el de antigüedad, lo que supondría un lustro sin subida salarial y con pérdida de derechos. Hay alrededor de 8.000 trabajadores afectados en la provincia de Castellón.