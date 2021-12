Vacunados por el pasaporte en Castellón

Las interminables colas de más de tres horas para vacunarse contra el coronavirus sin cita previa en el centro comercial Salera de Castelló volvieron este viernes a repetirse, como ya sucedió el viernes anterior cuando entró en vigor la implantación del pasaporte covid para acceder a restaurantes y discotecas, entre otros espacios. La multitud de personas que se agolpaban desde primera hora de la tarde en el punto de vacunación móvil llevó al equipo del departamento de salud de Castellón a abrir una hora antes de lo previsto, sobre las 15.00 horas, este espacio para así poder agilizar.

Con el objetivo de evitar que un elevado número de personas se quedaran sin recibir la dosis, tras hacer cola, se decidió repartir 900 números, diferenciando por colores los de primera y segunda dosis. A las 17.45 ya se habían agotado las pegatinas repartidas para recibir el primer pinchazo. La cola fue tal que rodeó por fuera una parte del centro comercial hasta llegar a la piscina olímpica.

Testimonios de los rezagados

La principal motivación de aquellos que han decidido ahora vacunarse, a pesar de haber podido hacerlo antes en sus centros de salud, es poder tener el certificado covid para acceder a restaurantes y locales de ocio. «Venimos porque no nos dejan entrar en ningún lado, antes no nos habíamos vacunado porque no confiamos en la vacuna», señalan dos castellonenses de 31 y 40 años.

«Nos ponen muchas restricciones, no venimos por placer, no nos hemos vacunado por miedo y falta de confianza», dice un matrimonio de unos 40 años de edad.

«Vengo obligada porque me tienen que operar de la cadera, no me creo esto de la vacuna», asegura una señora de unos 60 años. «Yo he venido porque en mi trabajo me lo piden y si no estoy vacunada me echan a la calle. Esto del certificado covid es ilegal, discriminatorio. En Madrid no lo piden», remarca una chica.

«No me vacuné porque no estaba seguro, pero trabajo en la hostelería y ahora nos toca pedirlo para entrar, así que no me queda otra», apunta un castellonense, que al igual que el resto no quiere decir su nombre públicamente.