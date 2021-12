Castellón, la más amante de los animales

Las mascotas ya no son mascotas. Al menos, no responden al concepto más tradicional que se tiene de las mascotas. El de animal de compañía es un término que encaja más con el hecho de que en el Código Civil ya sean «seres sintientes» y no «cosas» desde el año pasado. Pero muchas personas van más allá y los consideran miembros de la familia de pleno derecho. Son hijos perrunos o gatunos, en su mayoría, aunque cada vez proliferan más los hurones y otras especies.

