«El medio más poderoso para ayudar al interior es la energía»

Los consumidores asisten preocupados a la subida de los precios de la luz. Al mismo tiempo, se habla más que nunca del auge de las energías renovables como alternativa. El CEO de la empresa EnerHi, conocedor de la situación en la provincia, desgrana cómo afectará este cambio a nuestras vidas.

Hay un ‘boom’ de energías renovables, con inversiones de más de 1.000 millones solo en Castellón. ¿Cuáles son las apuestas de su empresa para la provincia?

Tenemos la intención de poner en marcha 15 proyectos en la provincia, de los cuales 9 son fotovoltaicos y 6 son eólicos. En total suman 1.800 MW de potencia. Todos los fotovoltaicos tienen Informe de Viabilidad de Acceso (IVA), se desarrollarán sobre una docena de municipios y suman algo más de 1.000 MW de potencia. Los proyectos eólicos se desarrollarán sobre una docena de municipios con casi 800 MW de potencia. Supone una inversión global aproximada de 1.300 millones de euros.

El precio de la electricidad marca máximos históricos desde hace meses. ¿Las renovables ayudarán a reducir la factura para el consumidor?

Es que no hay otra alternativa. O dependemos de nosotros mismos, es decir de las renovables, o dependemos de otros, cuyos intereses, sean de índole comercial o de carácter geoestratégico, no van a coincidir con los nuestros en demasiadas ocasiones. Todos sabemos que la factura se ha disparado en origen por los precios del gas. Es decir, una fuente de energía fósil, no renovable, que procede del Norte de África o de Siberia. Este problema del precio de la luz persistirá en el tiempo, aunque se acaben mitigando sus efectos de un modo u otro, mientras las renovables verdes no sustituyan a los combustibles fósiles.

¿Hasta qué punto los parques eólicos y solares ayudarán a la descarbonización de nuestra economía y cumplir con los compromisos medioambientales?

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima lo detalla con claridad. En el 2030 el 74% de la generación eléctrica va a proceder de fuentes renovables. Es un paso indispensable para lograr el objetivo a largo plazo, que es convertir a España en un país neutro en carbono en el 2050, fecha en la que el sector eléctrico será 100% renovable. Para el 2030, de una potencia total de 161 GW instalada en el sector eléctrico, 50 GW serán energía eólica; 39 GW solar fotovoltaica; 27 GW ciclos combinados de gas; 16 GW hidráulica; 9,5 GW bombeo; 7 GW solar termoeléctrica; y 3 GW nuclear, así como capacidades otras tecnologías.

Estamos en una zona con un elevado consumo de energía, sobre todo por parte de la industria cerámica. ¿Se podrá cubrir toda la demanda actual con molinos de viento y placas solares?

Llegará el momento en el que se pueda cubrir la demanda del sector con energías renovables, a las que habría que sumar el hidrógeno verde. ¿En qué plazo? Es aventurado afirmarlo de forma categórica, pero las decisiones hay que tomarlas ahora. No podemos esperar al 2035, cuando Europa imponga las restricciones sobre combustibles fósiles, para tomar medidas. Es hoy cuando se juega el futuro de la industria cerámica. Por ejemplo, es imprescindible aprovechar los fondos europeos para acelerar la transición en el sector y mantener su futuro, avanzando de forma decisiva en el despliegue del hidrógeno verde.

¿Qué expectativas tienen respecto al hidrógeno verde?

Encaramos un futuro muy prometedor, aunque debemos afrontar los retos con las debidas cautelas. Tengamos en cuenta que se trata de una tecnología incipiente en la que hay que realizar importantes avances en los próximos años. España se halla en una posición privilegiada a nivel internacional por su alta capacidad de recursos renovables, de manera que nos podemos posicionar incluso como exportadores netos de hidrógeno renovable. Es preciso apuntar también que la evolución de este vector dependerá también en gran medida del desarrollo del marco normativo y regulatorio.

Ha manifestado sus dudas ante el proyecto de línea de muy alta tensión (MAT) que atravesará el interior de Castellón. ¿Cree que habrá cambios en el plan que acallen las protestas?

No se trata de acallar protestas, que tienen toda la razón de ser del mundo, sino de contribuir al desarrollo verdadero de las comarcas del interior. Del mismo modo que hablamos de una España Vaciada a la que hay que ayudar, debemos tener claro que en cada provincia española hay comarcas vaciadas o en proceso de vaciado, a las que, por lógica, hay que ayudar con todos los medios a nuestro alcance. Y el medio más poderoso con el que contamos es el modelo energético. La MAT debe concebirse como una oportunidad para esas comarcas, para su desarrollo social, empresarial e industrial. Nuestra propuesta de aprovechar la línea principal existente pero dotándola de subestaciones en puntos estratégicos dentro de esas comarcas, va enteramente por ahí. Nos encantaría que Red Eléctrica se replantease sus planes y se pusiera en contacto con nosotros. Estaríamos encantados de colaborar.

El interior copa muchos de los proyectos de renovables. ¿Qué efectos puede tener este auge para sus habitantes?

El firme propósito de EnerHi es que los domicilios sociales de sus proyectos se radiquen exactamente en las mismas localidades en las que los parques solares o eólicos se enclaven físicamente. Y, por añadidura, que tributen fiscalmente en dichos municipios. Ese es un punto de partida en el que modestamente creemos que nos distinguimos respecto a la mayoría de los desarrolladores que operan en territorio español.

Hay promotores de proyectos de renovables que se quejan del mucho tiempo que deben esperar para contar con todos los permisos necesarios. ¿Hay miedo a un colapso burocrático que ponga al traste los planes?

No debería haber ningún colapso. Es verdad que los tiempos son mejorables, pero no somos apocalípticos al respecto. Confiamos en que las administraciones sepan ponerse al día y cumplan con las previsiones. Es mejor para todos ser constructivos y aportar nuestro grano de arena.

¿Cuándo serán realidad todos los proyectos que ahora están en fase de preparativos?

La intención de EnerHi es que sus proyectos fotovoltaicos más avanzados en Castellón puedan empezar a construirse en 2023 y entren en funcionamiento en 2024-25.

¿Hasta dónde pueden ayudar los fondos europeos en el cambio a la hora de generar energía?

Serán particularmente beneficiosos en I+D+i. Como he apuntado antes con la cerámica, el hidrógeno renovable depende en gran medida de un desarrollo adecuado para su aplicación a la industria. Y ahí los fondos juegan un papel protagonista, son de enorme importancia si queremos hablar de reindustrialización de país a una escala estratégica. Es fundamental reforzar las inversiones vinculadas a la transición energética, la movilidad sostenible, la digitalización, la innovación y lo concerniente a la industria 4.0.