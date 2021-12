Tras años de lucha, uno de los principales objetivos del Ilustre Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) es conseguir que la Podología sea incluida en el sistema sanitario público. Como afirma su presidenta, Pilar Nieto, «es necesario que se cumpla con la obligación del Gobierno de ofrecer una atención sanitaria de calidad, en todas sus especialidades».

«El profesional especializado en la salud y diagnóstico de los miembros inferiores es el podólogo. Por eso, es indignante que todavía no formemos parte del sistema público al menos para atender a la población de riesgo como pueden ser a las personas diabéticas o población geriátrica. Estos pacientes, con un buen diagnóstico y un buen tratamiento, pueden desde mejorar considerablemente su calidad de vida, al poder mantener su movilidad, hasta evitar amputaciones. Es una reivindicación que llevamos años pidiendo», explica la presidenta del ICOPCV.

La salud de las personas

Los podólogos también han destacado que una de las consecuencias de no formar parte de la sanidad pública es que se eleva el intrusismo en el sector y esto supone un grave riesgo para la salud de las personas. Por ejemplo, cada vez es mayor el número de estafas de falsos podólogos que ofrecen sus servicios en portales de anuncios y esto es muy grave porque supone un delito contra la salud pública y puede poner en riesgo a los pacientes. Por ello, han destacado que, si bien los podólogos pueden hacer atención domiciliaria, ninguno se anunciaría en este tipo de portales.

Respetar las normativas

«También queremos incidir en que en este tipo de estafas se utiliza como cebo el tener precios más bajos que en las consultas de Podología. Y de ahí, que aún sea más importante que nuestra rama sanitaria sea ofrecida por el sistema público. No obstante, en realidad las tarifas son prácticamente las mismas con el agravante de que no se están respetando las normativas de asepsia y seguridad requeridas por el sistema sanitario, no esterilizan el material y están inquiriendo en un delito de salud pública», argumenta Maite García, vicepresidenta del ICOPCV.

Protocolos de sanidad

“El material utilizado para tratar hongos, por ejemplo, debe ser esterilizado con una máquina específica, los kits deben ir embolsados, etc. Y esto es así porque de esta forma se define en los protocolos de Sanidad para proteger la salud de los pacientes. Por lo que si sumamos el tratamiento de los pies por personas no tituladas, más todo lo anterior, el resultado es de elevada gravedad para el paciente. Es esencial que la Conselleria de Sanidad tome carta en el asunto lo antes posible”, ha incidido Maite García.