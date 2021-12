Los expertos consideran que la digitalización de las empresas de Castellón es inevitable y consideran que es importante tener un plan digital y contar con un 'partner' para afrontar el proceso. Estas son algunas de las conclusiones del encuentro organizado este lunes por Mediterráneo y Telefónica.

La digitalización se ha visto acelerada por el covid y es un proceso imparable, pero, como explicó el director de Espaitec, Juan Antonio Bertolín, no hay que tenerle miedo sino ir incorporándola. No obstante, los participantes reconocen que es más difícil para las pymes y para los ciudadanos, por lo que consideran imprescindible la cultura digital de los trabajadores.

Precisamente el actual contexto es un momento que hay que aprovechar. Así lo consideró Ignacio Llopis, CEO de Iot Sens, quien recordó que los fondos europeos Next Generation van a ir dedicados en un 40% a la digitalización. No obstante, en el encuentro distintos ponentes mostraron la importancia de que dichos fondos se inviertan en aquello que haga falta, por ejemplo, a las pymes para poder afrontar su digitalización.

Telefonica

Chema Casas, director general de Telefónica Este, fue claro al destacar que la digitalización puede suponer un incremento de productividad de entre el 15 y el 25% para las pymes. Apuntó que "la población de la Comunitat Valenciana ya dispone del 80,3% de 5G y el 98,5% de 4G. Es cierto que en despliegue de fibra aún estamos en el 61,9% de la población, pero a finales de 2022 llegaremos al 89%". En ese sentido, señaló que "falta que las empresas aborden este proceso de digitalización, porque las autopistas están puestas". En ese sentido, destacó que "las poblaciones rurales valencianas están mejor conectadas que la mayoría de capitales europeas".

Apeló a la importancia de elegir al socio adecuado para el proceso de transformación digital. De este modo, consideró importante que confíe en un partner integrador que entienda tu negocio y sean agnóstico que le pueda acompañar en este proceso de digitalización. En Telefónica, por ejemplo, tenemos asesores especializados en cada sector que te pueden ofrecer soluciones de software, hardware, conectividad y ciberseguridad adaptada a su negocio.

Además, consideró que hay que romper el tabú de que la digitalización implica unos costes inasumibles o con un retorno a muy largo plazo. Puso como ejemplo que un restaurante de barrio tradicional que invierte en la tecnología necesaria para entrar en una plataforma de reparto a domicilio ya está llevando a cabo un proceso de digitalización.

También consideró que el proceso de transformación de las empresas debe ir acompañado indiscutiblemente del reciclaje y de formación en habilidades digitales de la plantilla. Y destacó por ejemplo que muchos de los empleados que se dedicaban a los procesos que se digitalicen deberán reciclarse y quizás empezar a realizar nuevas tareas

Ascer

El secretario general de Ascer, Alberto Echavarría, consideró que la digitalización es un proceso inevitable y necesario para mantener la competividad de las empresas".

"Nuestro sector ya dio el paso al 4.0 hace mucho tiempo. Digitalizar nuestros procesos permite disponer de más información y tomar decisiones de forma más coherente", señaló. Apeló a no tenerle miedo y destacó que hay partners que te pueden asesorar para avanzar en el proceso. Destacó la importancia de contar con un asesor que te ayude a elegir el partner.

No obstante, el secretario general de Ascer se mostró pesimista acerca de la llegada de los fondos Next Generation, mostrando su temor de que sean una "oportunidad perdida". Por ello, apeló a no esperar a la llegada de la financiación europea para digitalizarse.

Bajo su prisma, el proceso de digitalización va a cambiar dependiendo del sector y el tipo de empresa y reconoció que, por estructura, es más sencillo para las grandes que para las pequeñas. En el caso de las cerámicas señaló que este permite disponer de información para tomar decisiones de forma más ajustada y a avanzar mejor. Un ejemplo que citó fue el caso de industrias del sector que han digitalizado sus hornos. Así, cuentan con sensores que miden la temperatura del proceso y el desembolso del gas y permiten calcular el coste por metro cuadrado y si compensa seguir produciendo. También en los procesos logísticos, para anticiparse a la demanda. Por ello, bajo su prisma es un proceso que ha de ser total aunque reconoce complicado hacerla integral y de un tirón ya que en base a la experiencia y el aprendizaje la hoja de ruta puede variar.

Generalitat

El director general para el Avance de la Sociedad Digital, Juan Ignacio Torregrosa, destacó que "si la tecnología es competitividad tenemos que hacer algo para que la tecnología forme parte de nuestro día a día empresarial si queremos competir en un mundo global". Aconsejó asesorarse, acudiendo a la Cámara de Comercio, o a la asociación de empresarios, y formarse como empresario y trabajador, adquirir esa cultura digital, como lo hicieron con el móvil.

Recordó el plan de digitalización de pymes del Gobierno supondrá 3.000 millones de inversión para ayudar a las pymes en su digitalización y que incluirá un bono de digitalización para pymes y autónomos. Este incluirá una primera convocatoria para pymes de entre 10 y 49 trabajadores.

Comparó la situación de la UE, cuya posición en la carrera tecnológica se está viendo superada por China y EEUU, por lo que consideró importante poner financiación y hacer un buen gasto de ell En ese sentido, puso énfasis en la importancia de que lleguen los fondos Next Generation y se gasten bien.

Consideró que desde la administración la digitalización es algo inaplazable y que puede ser tractora para que el tejido empresarial se digitalice. Explicó que en en el caso de la administración, como en el ámbito empresarial, hay parte que está muy bien digitalizada y otra es mejorable. "Hacienda y Suma funciona muy bien y es ejemplo en el área de tributos, como reflejo de un proceso bien digitalizado", citó. En ese sentido, destacó dos campos a abordar. Primero, la digitalización de la administración en su relación con los ciudadanos para los usuarios que quieren acceder a los servicios digitales sin renunciar a la analógica. En segundo lugar, en términos de la información, por la necesidad de disponer de datos de calidad que van a ser muy importantes para la toma de decisiones.

Mostró su preocupación por cómo afectará a los trabajadores. En ese sentido, indicó que la transformación digital solo será si es inclusiva y real. "No se puede crear una brecha que haga pagar el pato de la digitalización a los trabajadores".

Espaitec

El director de Espaitec, el parque científico de la Universitat Jaume, Juan Antonio Bertolín, señaló que no hay que tener miedo a la digitalización. "El proceso es imparable, esto no es una moda; tenemos que tener en cuenta que tarde o temprano vamos a necesitarlo. Lo que es cierto es que no tenemos por qué preocuparnos de tener el 100%, sino todo aquello que necesitemos y que poco a poco vayamos incrementando conforme veamos que efectivamente aumenta nuestra eficiencia, eficacia y productividad". Ayudas hay suficientes, hay que saber cuál hay que pedir y o a cuál acogerse acogerse, y de forma tranquila y sosegada", apuntó.

Señaló que el proceso de digitalización implica una culturización de los propios trabajadores: "No es solo instalar software, es digitalizar a las personas, que sean conscientes de los procesos de digitalización", señaló. Por ello, reconoció que quizás a ese 99% de pymes les falte el apoyo. Señaló la importancia de que toda la cadena de valor de la empresa esté sincronizada en ese proceso de cambio.

Asimismo, se mostró más a favor de un proceso de fases, en los procesos más críticos o necesarios primero, e ir adquiriendo confianza e ir avanzando en la cadena conforme se vaya avanzando.

Iot Sens (Grupo Gimeno)

El CEO de Iot Sens (Grupo Gimeno), Ignacio Llopis, apeló a que "lo importante es empezar y con ello ya está el 50%". En ese sentido, apeló a ir "paso a paso", elegir un partner tecnológico con un proyecto piloto que sea representativo de una solución que luego sea escalable a toda la empresas y que sirva de palanca para dar primer paso y así conseguir una victoria rápida, digitalizar un proceso, producto o servicio y a partir de ahí dar el siguiente paso. Es algo, que dijo, si se puede hacer en 2-3 meses mejor que en seis y que esto genera retorno para ir al siguiente proyecto.

También resaltó la importancia de contar con un un plan estratégico ligado a las personas formadas en tecnología que te ayude a digitalizar la empresa. "Sin estrategia, la transformación digital no va a ningún lado".

Xarxa Tec

Alexis Nadal, presidente de la Asociación de Empresas Tecnológicas de Castellón, Xarxa Tec, consideró que es necesaria una estrategia digital y plantearse dónde se quiere llegar. "Y si no lo sabes, preguntar, ponerte un punto en el horizonte y empezar lo antes posible. Y si no ves el punto buscarlo que es necesario", expuso.

Nadal señaló que "para ser competitivo es necesario digitalizarse y es mejor hoy que mañana", apuntó, añadiendo que hay ayudas a las que se puede recurrir en el caso de las pymes, aunque para algunas, que precisen software a medida, puede ser más caro que para otras.