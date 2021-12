Marta Barrachina (PPCS): "La defensa de las siglas está por encima de cualquier personalismo"

Marta Barrachina Mateu (Vall d’Alba, 23 agosto del 1982) es la primera mujer al frente del Partido Popular en la provincia de Castellón después de que tomara posesión del cargo en mayo. Desde entonces ha impulsado diferentes remodelaciones en la formación política con el objetivo último de recuperar el poder en la Diputación y las alcaldías en el 2023.

¿Qué balance hace de los últimos meses desde que asumió la presidencia del PP de Castellón?

Han sido seis meses frenéticos. Nuestro partido necesitaba un impulso y creo que los resultados así lo están demostrando. Las encuestas avalan el avance del proyecto que el PPCS está poniendo en marcha para los castellonenses. La familia del Partido Popular no deja de crecer y cada vez son más los ciudadanos de la provincia que confían en nosotros para recuperar la senda de las oportunidades. Lo hemos demostrado con anterioridad y estamos preparados para volver a liderar el futuro que merecen los ciudadanos de esta provincia, frente a una izquierda que está dedicada a sus temas partidistas pero no en solucionar los problemas como el del paro, la falta de infraestructuras, la luz, la cesta de la compra…

¿Ha completado todos los cambios que tenía previstos en la estructura del partido?

El partido es un instrumento al servicio de un proyecto. Está vivo y en constante cambio para ofrecer los mejores resultados.

Esta semana, la dirección regional ha creado una gestora en Onda, donde es presidenta la alcaldesa Carmina Ballester, y también ha decidido su destitución de portavoz adjunta de la FVMP. ¿En qué motivos se basa esta decisión?

La defensa de nuestras siglas y del proyecto común del Partido Popular para los 135 municipios de Castellón, la provincia y la Comunitat Valenciana está por encima de cualquier personalismo. Hay un código ético cuyo cumplimiento para todos los miembros de nuestro partido es ineludible y cuyas directrices son incuestionables e inapelables.

¿Obedece este cambio a que Ballester retirara la dedicación exclusiva a Salvador Aguilella, número dos del partido a nivel provincial, y a Elena Albalat?

Estoy orgullosísima del trabajo que está realizando Salvador Aguilella en su responsabilidad como secretario general del PPCS. Ha sido, es y será una pieza fundamental dentro del nuevo proyecto que tengo el honor de presidir. Él está detrás de la velocidad de crucero que el PP está tomando y la prueba es que cada vez son más las personas que confían en nuestro partido, conscientes de que somos el cambio necesario para los castellonenses. Al igual que ocurre con Elena Albalat, una extraordinaria compañera que está ejerciendo un destacado papel como vicesecretaria en el proyecto de nuestro presidente, Carlos Mazón, en el PPCV. Tenerlos en mi equipo es un privilegio. Merecen el puesto que ocupan a nivel provincial y también regional.

¿Cree que esto puede derivar en una pérdida de confianza del electorado en una localidad como Onda donde el PP gobierna con mayoría absoluta?

La maquinaria electoral está en marcha y a toda máquina. No hay tiempo que perder. Y la ola del cambio que representa el PP es imparable. Las decisiones que toma el partido van encaminadas precisamente a garantizar la reedición de las victorias electorales del PP en el conjunto de municipios donde tenemos el honor de gobernar, así como a conseguir hacerlo en muchas más alcaldías.

¿La retirada de la dedicación exclusiva ha motivado también que Salvador Aguilella pase a ser portavoz del PP en la Diputación?

Salvador Aguilella será el portavoz en Diputación porque con esta decisión damos un paso más en el fortalecimiento de la estrategia política interna del PPCS, ya que el secretario general pasa a tener un papel activo en una institución que consideramos fundamental dentro del proyecto que el Partido Popular está construyendo al servicio de los castellonenses en los 135 municipios.

No obstante, ¿por qué no asume usted este cargo como sí hizo en el Debate de la Provincia?

Lo dije hasta la saciedad durante mi campaña como candidata a presidir el PP de la provincia de Castellón: mi proyecto no va de nombres ni sillones. Esto no va ni de egos ni de personalismos, esto es un trabajo de equipo. Tengo la fortuna de contar con un equipo de personas extraordinario, con capacidad, experiencia e ilusión. No importa tanto quién toma la palabra, sino la intencionalidad con la que hacemos cada una de las cosas dentro de mi partido. El único objetivo son los resultados: el beneficio directo sobre el conjunto de los castellonenses.

El presidente de la Diputación, José Martí, les ha tendido la mano en numerosas ocasiones para consensuar los presupuestos. ¿Recoge usted este guante?

El consenso no se consigue ni con fotos ni con titulares, sino negociando y con voluntad real de alcanzar acuerdos. Desde el Partido Popular hemos propuesto unas líneas de trabajo y hay voluntad real de incorporarlas, de ahí que hayamos pactado la abstención de nuestro partido a las próximas cuentas provinciales.

¿Cómo valora el proceso de renovación de las juntas locales a falta de atajar las diferencias sobre las dos candidaturas en Nules y el escenario que se abre en Onda?

El balance es excelente, sin caer nunca en la autocomplacencia. Vamos a terminar el año con la renovación de medio centenar de juntas locales, y quiero resaltar que todas ellas por unanimidad, con la excepción de Nules, cuyo proceso se cierra en días, y cuyas primarias también van a dar como resultado un proyecto más fuerte y cohesionado. Y vamos a activar la renovación de otras tantas en los próximos tres meses. Como le he dicho, el ritmo es frenético, porque lo que queremos es culminar cuanto antes el mejor proyecto, para poder atender a todos los castellonenses.

¿Cuál es la hoja de ruta del PP de Castellón para recuperar los gobiernos perdidos en la provincia en las pasadas elecciones?

Nuestra hoja de ruta es sencilla: trabajo, trabajo y trabajo. Nuestros equipos están constantemente en la calle, al lado de los castellonenses, para conocer de primera mano sus problemas. Hemos abierto de par en par nuestras sedes, estamos recorriendo todos los pueblos y estamos plasmando todas las inquietudes en iniciativas capaces de abordar las demandas de familias, pymes, autónomos…

¿En qué líneas tiene previsto incidir el partido para volver a tomar las riendas de la Diputación?

La Diputación se ha convertido en un mero repartidor de subvenciones, pero no en el motor que necesita la provincia para liderar el futuro que reclaman los 135 municipios. Tenemos un equipo de PSOE y Compromís autocomplaciente, que no alza la voz ni defiende a los castellonenses de los recortes de la izquierda desde la Generalitat y el Gobierno.

¿Percibe a Vox como una amenaza de cara a próximas elecciones o como un aliado para gobernar tras futuros comicios?

Solo percibo un objetivo: situar al Partido Popular ante los mejores resultados posibles. Para ello estoy trabajando, junto a mi equipo, al mil por cien. Queremos y vamos a ser el gobierno del cambio que necesita Castellón y demandan los castellonenses.

¿Cree usted que Isabel Díaz Ayuso debería ser la presidenta del Partido Popular de la Comunidad de Madrid?

Lo que yo creo es que Pablo Casado debe ser cuanto antes el presidente del Gobierno de España, porque la deriva a la que nos está arrastrando el PSOE de Pedro Sánchez está generando un daño irreparable en el conjunto de los españoles. Así lo reflejan los sondeos, que sitúan a nuestro partido como la primera opción de voto. El PP es la suma de un gran equipo, al servicio de un gran proyecto de país. Isabel Díaz Ayuso ha obtenido un resultado espectacular y su gestión ha permitido que Madrid vuelva a ser la locomotora de España. Como también los gobiernos del PP están transformando en positivo territorios como Galicia, Castilla-León y Murcia, o han devuelto la ilusión a los andaluces, tras casi 40 años de corrupción y estancamiento de gobiernos del PSOE.