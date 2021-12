La llaman Luna Fría. Un aficionado a la astronomía y la fotografía de la Vall d'Uixó, Fernando Nebot Lluch, ha tomado hoy unas espectaculares imágenes de la última luna llena del 2021 que ha querido compartir con los lectores de Mediterráneo.

Se la llama Luna Fría porque el satélite terrestre, en el mes de diciembre, traza una trayectoria muy alta en oposición a la del sol, que es baja. Además, la esfera luminosa puede verse en plenitud en las noches más largas y más frías, como consecuencia de la cercanía del solsticio de invierno, una estación que empezará el martes (en el hemifesrio norte).

A partir de hoy --también es la luna llena más larga del año--, comenzará a decrecer y no podrá verse completa de nuevo hasta el 17 de enero del 2022. Desde la NASA aseguran que presentará esta bonita imagen durante 15 horas y 33 minutos --completó el ciclo el sábado--, aunque también recuerda que no es la más grande que puede divisarse desde la tierra, ni tampoco la más luminosa, dos condiciones que no le restan belleza, en especial ante un cielo despejado, que está permitiendo observarla en plenitud.

Quienes hoy hayan podido disfrutar del espectáculo del anocher habrán podido comprobar como, según relata el autor de estas imágenes, la luna ha ido cambiando de color a medida que avanzaba el ocaso.

