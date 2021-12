La odisea de volver a Castellón por Navidad

Siempre apetece ver a la familia de Castellón que está a kilómetros de distancia pero más aún en Navidad. El clásico entrañable del Vuelve a casa del espot publicitario del turrón El Almendro se recupera en toda su esencia este diciembre, tras el parón en el 2020 por la pandemia. Regresar al hogar este año para ver a los nuestros es un poco más sencillo, con la vacuna ya generalizada y menos restricciones de movilidad, si bien no exento de obstáculos: normativas covid para cruzar fronteras, cuarentenas vigentes o no hacia el país de vuelta, test PCR y la amenaza de la contagiosa variante omicron.

Según el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjeros (PERE) que publica el Instituto Nacional de Estadística, son 13.362 las personas nacidas en la provincia que viven actualmente fuera de España, repartidos entre cuatro continentes: Europa (en 20 países, sobre todo, en Francia, Alemania, Reino Unido y Suiza); África (5), América (21), Asia (12) y Oceanía (2).

Con una bebé desde EEUU

Estudiantes, profesionales e investigadores, sin residencia permanente en el exterior, constituyen otro colectivo que aprovecha estas fiestas para volver. Es el caso de Luismi Ramos (de Almassora), director de Compras en una empresa química, quien se trasladó a principios de año a Cleveland (Ohio) por motivos laborales, con su mujer, Ana Reboll (de Onda). «Intentamos viajar a Castellón este verano pero, debido a las restricciones, fue complicado y no pudimos. Y ahora hemos venido por Navidad. Nos fuimos hace un año y no habíamos vuelto. Allí ha nacido mi hija, Balma, que tiene ahora siete meses», cuenta. Para los abuelos y familiares, que solo habían podido verla por videollamada, la alegría es inmensa, tras la dura experiencia de vivir separados dado lo complicado de viajar en estos tiempos. «El proceso para entrar a España desde EEUU no está mal, el problema es que has de evaluar bien y planificar cómo vas a regresar. Al ser español y estar vacunado hay una app que te da un código QR y con estar vacunado puedes entrar. Recomiendan hacerte el test antes de entrar, pero ahora no es obligatorio, antes sí. La normativa va cambiando cada día. Para la bebé, menor de dos años, no se necesita nada», indica. Las circunstancias para moverse la pasada campaña estival eran más difíciles. «Además de vacuna y PCR, al volver de un país de la zona Schenghen, como España, tenías que hacer una cuarentena en un hotel de Estados Unidos o en un país de fuera de dicha zona. Y hacía inviable desplazarnos», recuerda este profesional.

Con el vuelo de vuelta para la primera semana de enero y la cita previa para la PCR concertada, aprovecharán al máximo estos días. «Emocionalmente, la que más ha sufrido la distancia es mi madre, por tener dos hijos residiendo en otros países y una nieta, sin poder verlos durante más tiempo del necesario por la pandemia. Por fin, nos vamos a poder juntar y reunir esta Navidad», asevera.

Y es que su otro hermano, Víctor Ramos, vuela desde Indonesia rumbo a tierras castellonenses después de tres años y medio sin venir. «Me fui de viaje en el 2011, me enamoré del buceo y me hice instructor... Con el tiempo, empecé a mirar terrenos e invertí en la isla de Lombok. Ahora tengo un hotel y unas villas privadas (Mango Lodge y Palm Merah villas)», cuenta. Tenía claro que esta Navidad tocaba. «Reservé el viaje hace un mes. Los requisitos para entrar a España son los mismos (PCR negativo 72 h. antes de entrar al país), el problema es volver a Indonesia, que la cuarentena ha pasado de 2 a 10 días, y la tienes que hacer en un hotel concertado por el gobierno», manifiesta. Su intención es pasar un mes en Castellón «pues de lo que más ganas tengo es de estar con mi familia, conocer a mi primera sobrina y, por supuesto, almuerzos con mis amigos.... y si puedo sacar un par de días de esquí, ¡ya lo tengo todo!».

Un kit-kat en el trabajo

La felicidad en el rostro de Ana Pascual lo dice todo. Regresa la próxima semana a l’Alcora, a su casa en la comarca de l’Alcalaten, para disfrutar de las tradicionales celebraciones navideñas en familia. Acabó en Irlanda después de viajar allí, inicialmente, con la intención de perfeccionar el inglés. «Vine a Dublín en el 2018 para mejorar el idioma y me quedé. Ahora trabajo en una oficina», narra acerca de su experiencia internacional. En su caso, hace menos tiempo que tuvo la oportunidad de estar de nuevo en la provincia de Castellón. «Pude desplazarme hace solo unos meses, en octubre y, en cuanto me confirmaron las vacaciones, volví a comprar otro billete para volar en Navidad. Esta vez estaré una semana. Tengo muchas ganas de pasar tiempo con mi familia y amigos», apunta la joven. Para entrar en España necesita presentar «el certificado covid con las dos vacunas y rellenar el formulario de localización; y para volver a Irlanda, idéntica documentación pero, además, un test de antígenos», señala.

Cuarentena y vuelos caros

Déborah Núñez es originaria de Benicarló y Graduada en Derecho. Vive y trabaja en Londres, adonde se mudó un 13 de enero del 2020, por lo que le tocó pasar allí todo el confinamiento. Primero estuvo como au pair hasta que encontró empleo en una multinacional. Regresó a su casa este verano para reencontrarse con su familia y amigos tras un año y medio sin venir a España. «Esta Navidad iba a ser especial, porque el año pasado no pude estar con mi familia a causa de las restricciones y de las complicaciones que eso suponía para mi trabajo. Este año, en octubre, cuando fui a reservar los vuelos de ida y vuelta para Navidad, los precios de los billetes eran excesivamente caros. No me puedo permitir pagar los más de 500 euros que valen los vuelos», explica. Pero no es la única traba. «Además, al llegar a Londres de nuevo es obligatorio realizar una cuarentena domiciliaria. Cuando regresas a Reino Unido tienes que hacerte una prueba PCR y no puedes salir de casa hasta que recibes el resultado, que puede llegar a tardar una semana», detalla. Son, en definitiva, motivos que le impiden pasar esta Navidad en familia: el precio de los vuelos, el cambio constante de la normativa sanitaria por el coronavirus y la cuarentena que le exigen al regresar. «Es todo muy confuso y estas serán las segundas fiestas navideñas que tendré que pasar alejada de los míos», lamenta. Informa: Alba Boix.