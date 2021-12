¿Cuánto cuesta mi vivienda?: Cambio de casa y herencias disparan las tasaciones en Castellón

En Castellón, el cambio de vivienda y las herencias disparan el interés por las tasaciones, en especial, de viviendas. «Nos piden tasaciones para todo tipo de inmuebles. Tenemos demanda de hipotecario. Pero también por herencias, separaciones o cambio de vivienda. Desde hace un año hay bastante actividad». Así explica la delegada de Tecnitasa en Castellón, Mercedes García, el ascenso de los clientes que piden conocer el valor de un inmueble antes de comprar o vender.

Se busca más asesoramiento profesional

«Ahora se recurre más que antes a un tasador profesional para asesorarse. A nivel particular nos piden muchas tasaciones que no van destinadas a solicitar la hipoteca de obra nueva. Muchas son de viviendas de hace 15 años. De más antigua ya no tanto. Antes había mucho estoc y los bancos lo pedían. Pero esa venta se ha reducido bastante», indicó. Según la estadística del Ministerio de Vivienda de enero a septiembre, en este 2021 se han producido 7.323 tasaciones, cifra superior al 2020 (6.320). Para hallar un registro superior hay que remontarse al 2008 (con 9.204), cuando estalló la burbuja inmobiliaria.

Repunte de la obra nueva

Como publicó Mediterráneo, en el caso de la capital los precios llegan a los 2.700 euros el m2 en las promociones de vivienda de nueva construcción. En cuanto a la costa de Castellón y cerca del mar, los precios de los apartamentos han repuntado en este 2021 y alcanzan máximos de 4.000 euros el m2 en Benicàssim; los 3.000 en Alcossebre y los 2.200 en Peñíscola. Son los top del ránking que la compañía de tasación Tecnitasa ha elaborado para Mediterráneo, en base a las promociones «recién construidas, en ejecución o por edificar», a fecha de diciembre. García explica algunos de los motivos: el sobrecoste de las materias primas en la construcción por la crisis logística, las altas calidades empleadas y el valor ya de por sí alto, de manera habitual, de la segunda residencia, radican tras estas elevadas cotizaciones.

Escalada del 5% de media

Y es que, si la nueva vivienda habitual se ha encarecido por los gastos al alza para las constructoras, en el caso de la turística en bloque --apartamentos, no unifamiliares-- ha subido a lo largo de este ejercicio «entre un 3 y un 5%». Benicàssim, con pocos solares disponibles, figura entre las más caras, pues «tiene mucha promoción nueva en marcha y, en algunas, los precios unitarios de vivienda son bastante altos. Hacía tiempo que no se construía en la zona y hay más en vistas. Ahora las terrazas son más amplias y las calidades de los materiales superiores. Vemos apartamentos entre 2.000 y 3.000 euros el m2 (con el máximo de 4.000), según la ubicación. Es más caro el tramo próximo a la playa y a la zona entre la Almadraba y el Voramar», explicó.